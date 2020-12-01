Власти Украины отменят карантин выходного дня и перед Новым годом объявят локдаун
Власти Украины после эксперимента с «карантином выходного дня» решили вернуть жесткие антикоронавирусные ограничения. Издание «Сегодня» сообщает, что даты введения локдауна согласованы
Власти Украины после эксперимента с «карантином выходного дня» решили вернуть жесткие антикоронавирусные ограничения. Издание «Сегодня» сообщает, что даты введения локдауна согласованы.
Предполагается, что на карантин Украина закроется сроком на три недели - с 23 декабря по 15 января.
Напомним, в начале ноября в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом украинские власти отказались от адаптивного карантина и ввели карантин выходного дня, который действует с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
Власти страны констатировали, что карантин выходного дня не помог снизить темпы заражения граждан после того, как 26 ноября в стране был зафиксирован очередной антирекорд – за сутки коронавирус выявили у 15 331 человека.