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01 декабря 2020, 00:35

Власти Украины отменят карантин выходного дня и перед Новым годом объявят локдаун

Власти Украины после эксперимента с «карантином выходного дня» решили вернуть жесткие антикоронавирусные ограничения. Издание «Сегодня» сообщает, что даты введения локдауна согласованы

Власти Украины отменят карантин выходного дня и перед Новым годом объявят локдаун

Власти Украины после эксперимента с «карантином выходного дня» решили вернуть жесткие антикоронавирусные ограничения. Издание «Сегодня» сообщает, что даты введения локдауна согласованы.

Предполагается, что на карантин Украина закроется сроком на три недели - с 23 декабря по 15 января.

Напомним, в начале ноября в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом украинские власти отказались от адаптивного карантина и ввели карантин выходного дня, который действует с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Власти страны констатировали, что карантин выходного дня не помог снизить темпы заражения граждан после того, как 26 ноября в стране был зафиксирован очередной антирекорд – за сутки коронавирус выявили у 15 331 человека.

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