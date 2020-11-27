Мэр Киева Виталий Кличко издал сборник своих лучших «перлов»
Мэр Киева и бывший боксер Виталий Кличко, известный своими оговорками, собрал свои лучшие «перлы» в один иллюстрированный сборник. В нем представлены оговорки, которые стали самыми популярными в народе
Мэр Киева и бывший боксер Виталий Кличко, известный своими оговорками, собрал свои лучшие «перлы» в один иллюстрированный сборник. В нем представлены оговорки, которые стали самыми популярными в народе.
Сборник «лучших» высказываний мэра украинской столицы презентовали накануне в администрации города.
«Я все же издал самоироничную книгу со своими известными цитатами. Она яркая, веселая, позитивная. Скажу как человек, который умеет посмеяться над собой, не обижаться на шутки над собой. Я рад, что такая книга, иллюстрированная, будет поднимать настроение людям», - заявил Виталий Кличко.
В сборник среди прочих вошли такие знаменитые высказывания мэра Киева как: «В завтрашний день смотреть могут не только лишь все, мало кто это может делать» и «Поздравляю всех с Новым годом, желаю, чтобы вы не знали горя, удачи, любви, счастья и особенно здоровья».
Книга вышла тиражом 3 тысячи экземпляров за счет собственных средств Виталия Кличко. Деньги от продажи сборника передадут в благотворительный фонд «Будущее Киева».