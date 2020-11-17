Минздрав Украины предложил оставшимся без доходов бизнесменам устроиться санитарами в больницы
Замглавы Минздрава Украины Ирина Микичак предложила предпринимателям, оставшимся без доходов из-за введения в стране «карантина выходного дня», устроиться санитарами в больницы
Замглавы Минздрава Украины Ирина Микичак предложила предпринимателям, оставшимся без доходов из-за введения в стране «карантина выходного дня», устроиться санитарами в больницы.
«Мы, медики, предлагаем малому бизнесу превращать проблемы в новые возможности, как это годами делают медики в поликлиниках, не имея ресурса с нищенской заработной платой», - заявила чиновница, слова которой приводит издание «The Бабель».
Ирина Микичак отметила, что в ситуации с пандемией коронавируса медицинские учреждения нуждаются в санитарах, техниках, бухгалтерах, водителях и других работниках.