Власти Украины из-за коронавируса ввели «карантин выходного дня»
Власти Украины из-за роста заболеваемости коронавирусом решили ввести «карантин выходного дня». Начиная с этой недели, в субботу и воскресенье запрещается работа кафе, ресторанов, фитнес-центров, развлекательных учреждений и некоторых магазинов
Фото: newsae.ru
Власти Украины из-за роста заболеваемости коронавирусом решили ввести «карантин выходного дня». Начиная с этой недели, в субботу и воскресенье запрещается работа кафе, ресторанов, фитнес-центров, развлекательных учреждений и некоторых магазинов.
По выходным дням будут работать только объекты критической инфраструктуры - продуктовые магазины, аптеки и общественный транспорт.
Киевские власти назвали «карантин выходного дня» альтернативой полному локдауну, который повлечет негативные последствия для экономики.
Власти Украины также продлили из-за пандемии коронавируса режим чрезвычайной ситуации до конца текущего года.