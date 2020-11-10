Президент Украины Владимир Зеленский заразился коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский заразился коронавирусной инфекцией. В своем аккаунте в Facebook он сообщил, что сдал тест на COVID-19, который оказался положительным
Президент Украины Владимир Зеленский заразился коронавирусной инфекцией. В своем аккаунте в Facebook он сообщил, что сдал тест на COVID-19, который оказался положительным.
Глава государства написал, что у него температура 37,5, но чувствует себя он хорошо. Владимир Зеленский намерен продолжать работать, но в дистанционном режиме.
«Большинство побороли COVID-2019. Я тоже смогу», - отметил украинский президент.
За последние сутки на Украине было выявлено более 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Сейчас страна разделена на четыре типа карантинных зон в зависимости от тяжести эпидемиологической обстановки.