В Киеве проходит стихийный митинг против судей Конституционного суда
Украинцы выступают против решения суда об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование чиновниками своих доходов и в знак протеста бросают в здание петарды, файеры и презервативы
В Киеве около здания Конституционного суда Украины проходит стихийный многотысячный митинг. Украинцы выступают против решения суда об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование чиновниками своих доходов и в знак протеста бросают в здание петарды, файеры и презервативы.
Агентство УНИАН сообщает, что участники стихийного митинга требуют открыть им ворота во двор Конституционного суда. Причем данное требование было озвучено в громкоговоритель.
Манифестанты также требуют «отправить в Россию» судей КС, которые приняли данное решение. Участники митинга принесли в суд символический посадочный документ и чемоданы.
27 октября Конституционный суд отменил статью 366-1 Уголовного кодекса Украины, который предусматривает ответственность за указание недостоверных сведений в декларациях о доходах и имуществе. Также суд признал неконституционными положения законов о проверке электронных деклараций чиновников.
Конституционный суд своим решением лишил Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) доступа к госреестрам, необходимым для проведения проверок достоверности деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. По украинским законам, без проведения такой проверки не может быть назначен ни один глава органа государственной власти.