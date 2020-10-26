Большинство украинских граждан поддержали легализацию медицинской марихуаны
Социологическая группа «Рейтинг» подвела предварительные итоги голосования граждан Украины по вопросу о легализации медицинского каннабиса (марихуаны). Соответствующий вопрос на всеобщее голосование вынес президент страны Владимир Зеленский
Социологическая группа «Рейтинг» подвела предварительные итоги голосования граждан Украины по вопросу о легализации медицинского каннабиса (марихуаны). Соответствующий вопрос на всеобщее голосование вынес президент страны Владимир Зеленский.
Всего украинцам предлагали ответить на пять вопросов, а наибольшую поддержку граждан получила идея сокращения количества народных депутатов Верховной Рады с нынешних 450 до 300 человека (эту инициативу одобрили 95%), сообщает издание «112 Украина».
За пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах высказались 81% опрошенных, право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, поддержали 78% граждан, а за создание свободной экономической зоны на Донбассе проголосовали 45%.
За легализацию медицинской марихуаны высказались 70% украинцев.
Украинские власти назвали всеукраинский опрос «пробником референдума», чтобы понять, какие вопросы важны для граждан страны.