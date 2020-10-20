Украинские активисты потребовали декоммунизировать колбасу с названием «Советская»
Украинский институт национальной памяти поддержал обращение харьковских активистов с требованием декоммунизировать колбасу, которую производит местный комбинат
Украинский институт национальной памяти поддержал обращение харьковских активистов с требованием декоммунизировать колбасу, которую производит местный комбинат.
Институт и активисты просят руководство харьковского мясокомбината переименовать колбасу «Радянька» («Советская»). При этом в институте отметили, что у них нет юридических полномочий на то, чтобы вынудить предприятие сменить название, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеграмм-канал «Декомунізація. Україна».
Напомним, что с 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», который запрещает пропаганду советской символики. По этому закону под запрет попадают и «советские» названия. В частности, ранее в стране были переименованы города и улицы, названные в честь советских деятелей.