Владимир Путин снял часть санкций с Украины в качестве «жеста доброй воли»
Согласно указу президента, ограничения на поставку товаров снимут с компаний «Брацлав», Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината
Президент России Владимир Путин согласился снять санкции с нескольких украинских предприятий, введенные в качестве ответной меры на санкции Киева.
Согласно указу президента, ограничения на поставку товаров снимут с компаний «Брацлав», (выпускает доильные аппараты), Барского машиностроительного завода (производит котлы центрального отопления) и Рубежанского картонного комбината (производит гофрокартон).
До введения санкций эти предприятия были ориентированы на экспорт в Россию.
Владимир Путин назвал решение о смягчении антиукраинских санкций «жестом доброй воли» и выразил надежду на восстановление полноформатного взаимодействия Москвы и Киева. При этом Путин напомнил, что Россия не была инициатором ограничений.