Украинский борщ предложили внести в список культурного наследия
Экспертный совет по вопросам нематериального культурного наследия при Минкультуры Украины предложил внести украинский борщ в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия
Экспертный совет по вопросам нематериального культурного наследия при Минкультуры Украины предложил внести украинский борщ в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия.
В список культурного наследия помимо борща также предлагается внести клембовскую сорочку с цветком, пасхальное гуляние «Водить Володара» в селе Роскошевка Тепликского района Винницкой области, борщевскую народную вышивку и карпатское лижникарство (технику изготовления покрывал из овечьей шерсти), сообщает «Интерфакс».
Этот перечень войдет в номинационное досье Репрезентативного списка нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.