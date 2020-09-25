В Харьковской области разбился самолет Министерства обороны Украины
Командование Воздушных сил Украины подтвердило информацию об авиакатастрофе и уточнило, что Ан-26 разбился во время выполнения учебного полета
На Украине в Харьковской области потерпел крушение самолет Ан-26, который принадлежит Министерству обороны страны.
Командование Воздушных сил Украины подтвердило информацию об авиакатастрофе и уточнило, что Ан-26 разбился во время выполнения учебного полета.
Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил в Facebook, что в результате крушения самолета погибли 22 человека. Также сообщается о нескольких выживших.