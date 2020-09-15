В Киевской области разгерметизировался трубопровод с российским газом
В поселке Чабаны Киевской области разгерметизировался магистральный газопровод высокого давления «Уренгой - Помары - Ужгород». По этому трубопроводу поставляется российский газ в страны Европы
В поселке Чабаны Киевской области разгерметизировался магистральный газопровод высокого давления «Уренгой - Помары - Ужгород». По этому трубопроводу поставляется российский газ в страны Европы.
На сайте Чабановского сельского совета сообщается, что в результате разгерметизации произошел мощный выброс газа в окружающую среду. Чиновники отметили, что сотрудники чрезвычайных служб взяли ситуацию под контроль. К настоящему времени на трубопроводе установлена заглушка, а выход газа прекращен.
«Просим сохранять спокойствие, не паниковать, в случае необходимости четко следовать указаниям представителей чрезвычайных служб Украины», - говорится в заявлении, которое цитирует ТАСС.
Местные жители сообщили журналистам, что сначала они услышали сильный гул, а потом раздался громкий взрыв.