App Store удалил из каталога мобильные приложения телеканала «Россия» и «Вести.ру»
Представитель государственного медиахолдинга ВГТРК, в который входят указанные ресурсы, сообщил, что причиной блокировки мобильных приложений российских государственных СМИ стало «требование Службы безопасности Украины»
Компания Apple удалила из украинского каталога магазина App Store приложения «Россия-1», «Россия. Телевидение и радио», «Вести FM» и «Вести.ру».
Представитель государственного медиахолдинга ВГТРК, в который входят указанные ресурсы, сообщил агентству ТАСС, что причиной блокировки мобильных приложений российских государственных СМИ стало «требование Службы безопасности Украины».
Напомним, что практически все российские государственные СМИ находятся под санкциями на Украине из-за присоединения Крыма к РФ и военного конфликта на Донбассе. Также на Украине заблокированы социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», сервисы «Яндекса» и Mail.ru.