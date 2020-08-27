Власти Украины на месяц закроют границы из-за роста числа заразившихся COVID-19
Украина планируют ввести запрет на въезд в страну иностранных граждан. Исключение будет сделано только членов гуманитарных миссий и обладателей вида на жительство в стране
Фото: syktyvkar.sm-news.ru
Власти Украины планируют с 29 августа по 28 сентября ввести запрет на въезд в страну иностранных граждан в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Исключение будет сделано только членов гуманитарных миссий и обладателей вида на жительство в стране.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с учетом нынешнего уровня заболеваемости власти должны защитить своих граждан и «проявить ответственность перед нашими иностранными партнерами», сообщает «Украинская правда».
По данным Минздрава Украины, с начала пандемии в стране было зарегистрировано 110 тысяч заболевших, 2 300 человек скончались от осложнений. За прошедшие сутки в стране выявили 1 600 новых случаев заражения COVID-19.