Задержание в Белоруссии бойцов ЧВК «Вагнер» стало результатом спецоперации украинских спецслужб
Задержание в Белоруссии более 30 бойцов российской ЧВК «Вагнер» могло стать результатом провокации Киева. Эту версию подтвердили издания «Украинская правда» и «Цензор.нет»
Задержание в Белоруссии более 30 бойцов российской ЧВК «Вагнер» могло стать результатом провокации Киева. Эту версию подтвердили издания «Украинская правда» и «Цензор.нет».
Поездка наемников ЧВК «Вагнер» в Белоруссию была частью спецоперации Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины. Россиян, которые ранее могли участвовать в военном конфликте на Донбассе, планировалось выманить в Минск, чтобы затем арестовать и выдать Киеву. Однако операция сорвалась из-за утечки информации на самом высоком уровне, сообщил главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов.
Аналогичную историю рассказали источники «Украинской правды» в спецслужбах.
Также сообщается, что Киев планировал использовать «вагнеровцев» для обмена пленными с Россией.
Сотрудники СБУ связались с бойцами под видом работодателей из Венесуэлы и предложили им охранять нефтяные объекты. Россияне должны были вылететь из Минска в Стамбул 25 июля, а в небе над Украиной самолет должен был совершить экстренную посадку из-за плохого самочувствия одного из пассажиров (агент СБУ). После посадки россиян должны были задержать.
Президент Украины Владимир Зеленский попросил спецслужбы отложить на несколько дней операцию, а за это время россиян задержали белорусские силовики. Напомним, что первоначально Минск назвал задержанных «вагнеровцев» боевиками, которые планировали провокации накануне президентских выборов в республике. После голосования белорусские власти передали всех задержанных Москве, хотя Киев направлял соседям запрос на экстрадицию нескольких человек.
Примечательно, что сами задержанные также рассказали, что направлялись в Венесуэлу для охраны нефтяных объектов транзитом через Белоруссию, так как российские границы закрыты из-за коронавируса. Бойцы сообщили, что нашли объявление о работе на сайте «Авито».
«Украинская правда» и «Цензор.нет» пишут, что операция по задержаний «вагнеровцев» провалилась из-за предательства. Начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба потребовал проверить на детекторе лжи всех, кто присутствовал при обсуждении деталей операции. Однако Владимир Зеленский проверку проводить не стал, а самого Бурбу уволил.