Меню
Украина
Это наша корова – и мы ее доим!
Украина
19 августа 2020, 08:06

Задержание в Белоруссии бойцов ЧВК «Вагнер» стало результатом спецоперации украинских спецслужб

Задержание в Белоруссии более 30 бойцов российской ЧВК «Вагнер» могло стать результатом провокации Киева. Эту версию подтвердили издания «Украинская правда» и «Цензор.нет»

Задержание в Белоруссии бойцов ЧВК «Вагнер» стало результатом спецоперации украинских спецслужб

Задержание в Белоруссии более 30 бойцов российской ЧВК «Вагнер» могло стать результатом провокации Киева. Эту версию подтвердили издания «Украинская правда» и «Цензор.нет».

Поездка наемников ЧВК «Вагнер» в Белоруссию была частью спецоперации Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины. Россиян, которые ранее могли участвовать в военном конфликте на Донбассе, планировалось выманить в Минск, чтобы затем арестовать и выдать Киеву. Однако операция сорвалась из-за утечки информации на самом высоком уровне, сообщил главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

Аналогичную историю рассказали источники «Украинской правды» в спецслужбах.

Также сообщается, что Киев планировал использовать «вагнеровцев» для обмена пленными с Россией.

Сотрудники СБУ связались с бойцами под видом работодателей из Венесуэлы и предложили им охранять нефтяные объекты. Россияне должны были вылететь из Минска в Стамбул 25 июля, а в небе над Украиной самолет должен был совершить экстренную посадку из-за плохого самочувствия одного из пассажиров (агент СБУ). После посадки россиян должны были задержать.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил спецслужбы отложить на несколько дней операцию, а за это время россиян задержали белорусские силовики. Напомним, что первоначально Минск назвал задержанных «вагнеровцев» боевиками, которые планировали провокации накануне президентских выборов в республике. После голосования белорусские власти передали всех задержанных Москве, хотя Киев направлял соседям запрос на экстрадицию нескольких человек.

Примечательно, что сами задержанные также рассказали, что направлялись в Венесуэлу для охраны нефтяных объектов транзитом через Белоруссию, так как российские границы закрыты из-за коронавируса. Бойцы сообщили, что нашли объявление о работе на сайте «Авито».

«Украинская правда» и «Цензор.нет» пишут, что операция по задержаний «вагнеровцев» провалилась из-за предательства. Начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба потребовал проверить на детекторе лжи всех, кто присутствовал при обсуждении деталей операции. Однако Владимир Зеленский проверку проводить не стал, а самого Бурбу уволил.

Материалы по теме
Задержанные в Белоруссии «вагнеровцы» сообщили, что направлялись в Сирию и Ливию
Белоруссия выдала России задержанных под Минском бойцов ЧВК «Вагнер»
Спецслужбы РФ назвали арест россиян в Белоруссии провокацией украинских силовиков
Сейчас на главной
Диктатор не исчезнет просто потому, что этого сильно захотелось
протесты в белоруссии
Диктатор не исчезнет просто потому, что этого сильно захотелось
То, что происходит сегодня в Белоруссии нужно охарактеризовать одним словом — «революция». Несомненно, впечатляет масштаб происходящего. 200 тысяч человек на митинге в миллионном Минске…
Политика
У зампреда «ВЭБ.РФ» нашли недвижимость на 2 млрд рублей
Заместитель председателя госкорпорации «ВЭБ.РФ» и экс-министр регионального развития Олег Говорун владеет недвижимостью общей стоимостью около 2 млрд рублей. При этом официальные доходы чиновника за последние 10 лет составили около 18 млн рублей
Своих не сдаем
шихан куштау
Своих не сдаем
Глава Башкирии Радий Хабиров отказался отправлять в отставку главу Ишимбайского района Азамата Абдрахманова, которого жители региона обвиняют в участии в разгроме палаточного лагеря противников разработки горы Куштау Башкирской содовой компанией
В правительстве предложили провести эксперимент по приему потребительской упаковки от граждан
раздельный сбор мусора
В правительстве предложили провести эксперимент по приему потребительской упаковки от граждан
Вице-премьер России Виктория Абрамченко, которая курирует в правительстве экологию, поручила провести эксперимент по приему потребительской упаковки в торговых объектах
Фигурант дела «Сети» добился проведения проверки в отношении следователя пензенского УФСБ
дело сети
Фигурант дела «Сети» добился проведения проверки в отношении следователя пензенского УФСБ
В Пензенской области Следственный комитет начал проверку в отношении старшего следователя УФСБ по региону Валерия Токарева по заявлению фигуранта дела «Сети» Виктора Филинкова
Власти Ирландии и Канады вслед за Великобританией не признали результаты выборов в Белоруссии
выборы в белоруссии
Власти Ирландии и Канады вслед за Великобританией не признали результаты выборов в Белоруссии
В официальном заявлении Саймона Ковени говорится, что результаты выборов в Беларуси нелегитимны, «о чем свидетельствуют запугивания и задержания, имевшие место до и после выборов»
Корпорация «Ростех» захотела стать единым оператором по вывозу медицинских отходов
Ростех
Корпорация «Ростех» захотела стать единым оператором по вывозу медицинских отходов
Государственная корпорация «Ростех» направила Минпромторгу предложение назначить свое дочернее предприятие «Росхимзащита» единым оператором по вывозу медицинских отходов
В Москве число недовольных мэром Сергеем Собяниным выросло в два раза
Сергей Собянин
В Москве число недовольных мэром Сергеем Собяниным выросло в два раза
Согласно проведенному «Левада-центром» опросу, 45% москвичей относятся к Сергею Собянину положительно. 24% опрошенных дали негативную оценку столичному мэру, что является наибольшим показателем за все время измерений с 2011 года
Авторская колонка
Отданное на разграбление. Экскурс в историю
В судьбах самых роскошных исторических усадеб России в юности меня всегда удивляло то, как их использовали после революции. Ухоженные дворцы, как правило, отдавались под тубдиспансеры, дома престарелых и детские колонии
Авдерин Валерий
Жительница Рязани отсудила у застройщика 6 млн рублей за очень шумный лифт
недвижимость
Жительница Рязани отсудила у застройщика 6 млн рублей за очень шумный лифт
Жительница Рязани отсудила у застройщика 6,3 млн рублей за слишком шумный лифт в новостройке. Иск собственницы квартиры к ООО «Свет» рассматривал Рязанский областной суд
Крупные бренды перестали размещать рекламу не белорусских телеканалах
протесты в белоруссии
Крупные бренды перестали размещать рекламу не белорусских телеканалах
Международные рекламодатели остановили рекламу своей продукции на белорусских телеканалах из-за ситуации, которая сложилась в республике. Такое решение приняли Danone, Nestle и другие крупные компании
Носить всегда, носить везде
школы
Носить всегда, носить везде
Министерство просвещения России обяжет учителей школ носить защитные маски для профилактики коронавируса. Если же педагог не выполнит данное требование, то родители учащихся могут обратиться с жалобой в администрацию образовательного учреждения
Депутаты Европарламента не признали итоги выборов в Белоруссии и объявили Лукашенко персоной нон грата
протесты в белоруссии
Депутаты Европарламента не признали итоги выборов в Белоруссии и объявили Лукашенко персоной нон грата
Лидеры пяти партий Европарламента опубликовали совместное заявление, в котором назвали прошедшие 9 августа выборы президента Белоруссии несправедливыми
Россиян предупредили о новых побочных эффектах отечественной вакцины от коронавируса
вакцина от коронавируса
Россиян предупредили о новых побочных эффектах отечественной вакцины от коронавируса
Бывший главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Николай Малышев предупредил россиян о возможном появлении побочных эффектов от российской вакцины
Суд пытается лишить Шестуна защиты
александр шестун
Суд пытается лишить Шестуна защиты
Дело Александра Шестуна довольно ярко подсвечивает проблемы судебной системы в России. Например, получается, что на время рассмотрения дела, которое может растянуться и на год, адвокат не имеет права уходить в отпуск
Для влюбленных нет границ
Евросоюз
Для влюбленных нет границ
Еврокомиссия призвала все страны Европейского союза отменить ограничения на въезд, которые были введены из-за пандемии коронавируса, для граждан стран не из так называемого «зеленого списка», которые состоят в отношениях с гражданином ЕС
Авторская колонка
Вовремя уйти – это искусство
Вот смотрю на Лукашенко и понимаю, что проблема всех диктаторов в том, что бессменное правление полностью уничтожает возможность сменить профессию. Кто-то когда-то был водителем, строителем, врачом, колхозником, бизнесменом, отличным управленцем, а стал фюрером – и больше уже никому не нужен, репутацию не отмыть
Гудков Дмитрий
«Нужно мне солнце чужое и чужая земля нужна»
недвижимость за границей
«Нужно мне солнце чужое и чужая земля нужна»
Шесть членов Совета Федерации и 22 депутата Государственной думы указали в своих декларациях о доходах и имуществе недвижимость за границей. Некоторые парламентарии владеют недвижимостью в странах, власти которых ввели санкции против России