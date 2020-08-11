Президент Украины подписал законопроект о легализации игорного бизнеса в стране
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект «О государственном регулировании деятельности по организации и проведения азартных игр», который легализует игорный бизнес в стране
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект «О государственном регулировании деятельности по организации и проведения азартных игр», который легализует игорный бизнес в стране.
Принятый документ разрешает открывать на территории Украины казино, букмекерские конторы, в том числе и онлайн, залы игровых автоматов и организовывать площадки для онлайн-покера.
14 июля законопроект о легализации игорного бизнеса была принят Верховной Радой, однако в итоговый документ были внесены некоторые несогласованные правки. Так, в законе говорится, что формированием конкурсной комиссии для отбора членов комиссии по регулированию азартных игр будет заниматься и правительство, и профильный комитет Верховной Рады.
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