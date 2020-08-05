Украина попросила Белоруссию выдать задержанных бойцов ЧВК «Вагнер»
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к белорусскому коллеге Александру Лукашенко с просьбой о передаче задержанных в Минске россиян, которых считают бойцами частной военной компании «Вагнер»
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к белорусскому коллеге Александру Лукашенко с просьбой о передаче задержанных в Минске россиян, которых считают бойцами частной военной компании «Вагнер».
В ходе беседы с Лукашенко Зеленский выразил надежду, что «все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности».
В свою очередь Александр Лукашенко заявил, что белорусские силовики готовы сотрудничать по этому вопросу с Киевом, сообщает «Медуза».
После задержания россиян в Белоруссии писатель Захар Прилепин сообщил, что среди задержанных оказались «двое или трое» бывших бойцов его батальона в самопровозглашенной Донецкой народной республике. При этом «Новая газета» подтвердила, что минимум 15 человек из числа задержанных в Белоруссии действительно являются бойцами ЧВК «Вагнер», а некоторых их них воевали в Сирии и на Донбассе.
Российские власти настаивают на том, что россияне направлялись в Стамбул и Венесуэлу, а в Белоруссии были транзитом. По версии белорусских спецслужб, задержанные россияне готовили провокации перед выборами президента республики.