Сын украинского депутата купил итальянский остров Галлинара за 10 млн евро
42-летний бизнесмен стал владельцем острова в Лигурийском море, оформив покупку на подконтрольную ему компанию Galinette (зарегистрирована в Монте-Карло). Остров обошелся сыну депутата в 10 млн евро
Сын украинского промышленника и депутата Верховной Рады четырех созывов Вячеслава Богуслаева Александр купил итальянский остров Галлинара.
42-летний бизнесмен стал владельцем острова в Лигурийском море, оформив покупку на подконтрольную ему компанию Galinette (зарегистрирована в Монте-Карло). Остров обошелся сыну депутата в 10 млн евро.
До смены владельца остров Галлинара принадлежал нескольким состоятельным семьям из Пьемонта и Лигурии, который владели им с 70-х годов прошлого века.
Остров Галлинара с 1989 года имеет статус природного парка, однако туристов туда не пускают. На территории сохранились руины старинного монастыря и подземная система коммуникаций, выстроенная солдатами во время Второй мировой войны.