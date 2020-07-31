Иран согласился выплатить компенсацию Украине за сбитый военными пассажирский «Боинг»
Власти Ирана согласились выплатить компенсацию украинским властям за сбитый в январе 2020 года пассажирский лайнер «Международных авиалиний Украины» (МАУ)
Власти Ирана согласились выплатить компенсацию украинским властям за сбитый в январе 2020 года пассажирский лайнер «Международных авиалиний Украины» (МАУ).
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави подтвердил, что Киев получит денежную компенсацию за сбитый военными по ошибке самолет. При этом чиновник указал на наличие «различных технических и юридических аспектов» в вопросе выплаты компенсации. Какие именно, он не уточнил.
Г-н Мусави также напомнил, что в числе пассажиров сбитого самолета были не только граждане Украины, но и граждане Ирана.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в свою очередь заявил, что власти страны приложат все усилия, чтобы компенсации за гибель пассажиров были максимальными, чтобы «хоть немного облегчить боль и горе родных, в котором они живут уже более полугода».
Пассажирский самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс из Тегерана в Киев, был сбит в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране утром 8 января сразу после взлета. На борту украинского лайнера находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.
Спустя несколько дней после авиакатастрофы власти Ирана признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.