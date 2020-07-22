В Луцке в ходе спецоперации освободили всех заложников из захваченного автобуса
В социальных сетях захватчик представился как Максим Плохой и потребовал, что чтобы главы различных госучреждений Украины публично признались, что они являются террористами
В украинском Луцке освободили заложников из рейсового автобуса и задержали захватчика.
Глава МВД Украины Арсен Аваков написал в Twitter, что мужчина почти 12 часов удерживал в заложниках пассажиров автобуса. В социальных сетях он представился как Максим Плохой и потребовал, что чтобы главы различных госучреждений Украины публично признались, что они являются террористами.
Президент страны Владимир Зеленский записал такое видеообращение, после чего тот освободил трех заложников.
Вечером 21 июля силовики начали операцию по освобождению заложников. По словам очевидцев, в районе проведения операции были слышны выстрелы, сообщает «Интерфакс».
Захватчика зовут Максим Кривош. Он является уроженцем Оренбургской области 1975 года, имеет две судимости за тяжкие преступления, психические расстройства и состоял на учете у психиатра.