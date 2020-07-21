На Украине вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса
На Украине в центре Луцка неизвестный мужчина захватил в заложники пассажиров рейсового автобуса. Глава полиции по Волынской области Юрий Крошко сообщил, что на территории всего региона введен план «Заложник»
На Украине в центре Луцка неизвестный мужчина захватил в заложники пассажиров рейсового автобуса. Глава полиции по Волынской области Юрий Крошко сообщил, что на территории всего региона введен план «Заложник».
По словам начальника полиции, сейчас силовики ведут переговоры с захватчиком и пытаются ограничить доступ гражданских лиц в центральную часть города. Сколько человек находится в захваченном автобусе, не сообщается.
Юрий Крошко также рассказал, что пока злоумышленник никаких четких требований не выдвигает. Мужчина заявил, что у него есть оружие и взрывчатка. По словам очевидцев, на месте событий иногда раздаются выстрелы.
«Страна.ua» сообщает, что захватчик пообещал выдвинуть свои требования через социальную сеть. Также стало известно, что в одном из людных мест города злоумышленник оставил мину.
Мужчина именует себя как Максим Плохой и заявляет, что он является автором книги «Философия преступника».