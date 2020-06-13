Украинские власти предоставили статус беженца фигуранту дела «Нового величия»
«Жить, не выживать, не держать, не существовать в ожидания приговора, не бежать, а жить. Жить полноценной человеческой жизнью. Той, которой я так долго был лишен», — написал Гаврилов
Миграционная служба Украины предоставила статус беженца фигуранту резонансного дела «Нового величия» Сергею Гаврилову.
Сам обвиняемый сообщил в в Facebook, что теперь впервые с момента его ареста (март 2018 года) он может снова «начать жить».
«Жить, не выживать, не держать, не существовать в ожидания приговора, не бежать, а жить. Жить полноценной человеческой жизнью. Той, которой я так долго был лишен», — написал Гаврилов.
Напомним, что по делу «Нового величия» проходит группа молодых людей, которых ФСБ обвинила в организации экстремистского сообщества и участии в нем. По версии силовиков, участники «Нового величия» якобы планировали захватить власть в России путем государственного переворота.
Фигуранты дела своей вины не признают и считают дело сфабрикованным. Обвинение против них строится на показаниях некоего секретного свидетеля, который мог быть внедренным сотрудником ФСБ. Этот человек сам предложил создать организацию и написал устав, который эксперты признали экстремистским.
Сергей Гаврилов был одним из немногих обвиняемых по делу, кто был отправлен под домашний арест, а не в СИЗО. В октябре 2019 года он уехал на Украину, где попросил политического убежища.