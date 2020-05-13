Киевский суд заочно арестовал бывшего президента Украины Виктора Януковича
Печерский райсуд Киева заочно арестовал бывшего президента Украины Виктора Януковича по обвинению в причастности к гибели людей во время Евромайдана в феврале 2014 года
Печерский райсуд Киева заочно арестовал бывшего президента Украины Виктора Януковича по обвинению в причастности к гибели людей во время Евромайдана в феврале 2014 года.
В ходе заседания судья отклонил ходатайства защиты Виктора Януковича об обеспечении его участия в заседании путем видеотрансляции, а также об отводе государственных обвинителей. Суд посчитал эти ходатайства необоснованным. Судья также обвинил сторону защиты в попытках затянуть процесс.
Кроме того, во время заседания между адвокатами Януковича и судьей Алексеем Соколовым возникла словесная перепалка, в которую пришлось вмешаться полиции, сообщает РБК.
Адвокат Александр Горошинский отметил, что сведения прокуроров о том, что Виктор Янукович находится в международном розыске, не соответствует действительности, поэтому суд не мог его заочно арестовать.