Украинские предприниматели анонсировали масштабный митинг против карантина по коронавирусу
Украинские предприниматели предупредили власти о проведении масштабной акции протеста против карантинных мер, введенных правительством из-за пандемии коронавируса
Украинские предприниматели предупредили власти о проведении масштабной акции протеста против карантинных мер, введенных правительством из-за пандемии коронавируса.
Один из организаторов митинга против карантинных ограничений Иван Рудяк сообщил изданию «Страна.ua», что акцию протеста готовы поддержать предприниматели из многих регионов. «Все готовы ехать, у кого хватит денег на бензин. Вся страна над властями смеется, закон должен быть один для всех», - заявил предприниматель.
Представители малого бизнеса возмущены тем, что им власти запрещают работать, а гипермаркеты продолжают функционировать.
Ранее представители малого бизнеса провели акцию протеста около здания правительства в Киеве и потребовали отменить карантин с 1 мая, чтобы люди могли зарабатывать и кормить свои семьи. Участники протеста также отметили, что если власти ввели карантин, то он должен распространяться на всех.