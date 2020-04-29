В Киеве замуровали вход в ресторан депутата, который работал во время карантина
В Киеве лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко и его сторонники замуровали вход в ресторан «Велюр», который принадлежит депутату Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» Николаю Тищенко
В Киеве лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко и его сторонники замуровали вход в ресторан «Велюр», который принадлежит депутату Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» Николаю Тищенко. Оппозиция таким образом решила наказать ресторан за работу во время карантина по коронавирусу.
Сторонники Олега Ляшко принесли к «Велюру» несколько пеноблоков, замуровали вход в заведение с помощью монтажной пены и написали на окне заведения: «Закон один для всех», сообщает издание «Українськi новини».
Ранее украинские СМИ сообщили, что ресторан Николая Тищенко продолжает функционировать, хотя в стране введен карантин. Сам депутат заявил, что использует заведение для единичных личных встреч со своими помощниками. Он заверил, что ресторан не принимает посетителей, а используется как штаб для его команды.