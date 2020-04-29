На Украине по требованию МВФ приняли закон о снятии запрета на продажу сельскохозяйственной земли
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об открытии в стране рынка земли с 1 июля 2021 года. Этот документ снимает запрет на продажу земли сельскохозяйственного назначения
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об открытии в стране рынка земли с 1 июля 2021 года. Этот документ снимает запрет на продажу земли сельскохозяйственного назначения.
Владимир Зеленский заявил, что Украина «ждала этот закон со времени обретения независимости».
Согласно принятому закону, до 2024 года землю смогут приобретать только физические лица, а с 2024 и юридические. При этом устанавливается лимит на количество земли, которое может приобрести одно лицо. Иностранцам и лицам без гражданства запрещается покупать землю и доли в юрлицах, которые приобретают ее. Отдельно прописан запрет на продажу земли россиянам, как гражданам страны-агрессора.
До принятия этого закона мораторий на продажу сельскохозяйственных угодий в Украине действовал в течение 20 лет.
Отметим также, что принятие закона о снятии запрета на продаже сельскохозяйственной земли было одним из требований Международного валютного фонда для получения Киевом финансовой помощи. При этом многие граждане выступили против этого документа из опасений, что всю землю скупят олигархи и иностранные граждане.