Владимир Зеленский предложил Михаилу Саакашвили пост вице-премьера Украины
Бывший президент Грузии сообщил, что президент Украины предложил ему пост вице-премьера правительства этой страны. В случае согласия Саакашвили будет курировать реформы
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему пост вице-премьера правительства этой страны. В случае согласия Саакашвили будет курировать реформы.
Издание «Новое время» сообщает, что Владимир Зеленский предложил Михаилу Саакашвили должность вице-премьера Украины по реформам.
«Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам», - написал в Facebook г-н Саакашвили. Бывший президент Украины отметил, что хотел бы встретиться с депутатами правящей партии «Слуга народа», чтобы обсудить свое назначение и представить свою программу.
Голосование в Верховной раде по вопросу назначения Михаила Саакашвили ожидается 24 апреля.
Напомним, что во время президентства Петра Порошенко Михаил Саакашвили возглавлял Одесскую областную администрацию, но позже губернатор был лишен украинского гражданства и выдворен из страны.