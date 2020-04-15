Генерал-майора СБУ задержали по подозрению в сотрудничестве с ФСБ России
На Украине задержали генерал-майора Службы безопасности страны Валерия Шайтанова. Силовика подозревают в государственной измене и террористической деятельности
На Украине задержали генерал-майора Службы безопасности страны (СБУ) Валерия Шайтанова. Силовика подозревают в государственной измене и террористической деятельности.
Руководитель СБУ Иван Баканов сообщил, что сотрудники ведомства провели «сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию». Задержание Валерия Шайтанова он назвал «важнейшим разоблачением за всю историю независимости», сообщает «Интерфакс-Украина».
Валерий Шайтанов ранее руководил Центром специальных операций «А» СБ Украины. Сейчас генерала подозревают в том, что «находился на агентурной связи под псевдоним Бобыль с полковником ФСБ России Игорем Егоровым».
Задержанный передавал российским кураторам информацию об украинских операциях в зоне конфликта в Донбассе, а также «подбирал и привлекал офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ».
В СБУ также подозревают Шайтанова в том, что он по заданию российских спецслужб планировал теракты на Украине. За организацию терактов ему якобы предлагали 200 тысяч долларов и паспорт гражданина России.
Отметим, что в 2014 году Валерий Шайтанов руководил штурмовой группой, которая захватила Дом профсоюзов во время Майдана.