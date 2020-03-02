Власти Украины ужесточили правила выезда своих граждан в Россию
По новым правилам, выехать из Украины в Россию можно только при наличии заграничного паспорта, а вернуться обратно можно по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении
Власти Украины ужесточили своим гражданам выезд из страны в Россию. Теперь украинцы не смогут пересечь границу при выезде по внутреннему паспорту.
По новым правилам, выехать из Украины в Россию можно только при наличии заграничного паспорта, а вернуться обратно можно по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении.
Новые правила вступили в силу 1 марта, сообщает ТАСС.
Депутат Госдумы РФ Антон Морозов отметил, что решение властей Украины направлено в первую очередь против граждан этой страны. «Мы знаем, что многие украинцы ездят в Россию на заработки и для посещения своих родственников или друзей. И дополнительные запреты и ограничения только ослабляют и так слабые доходы украинцев», - отметил российский политик, слова которого приводит RT.