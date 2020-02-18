Вооруженные формирования ЛНР нанесли удары по позициям украинской армии
Вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики утром 18 февраля начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный в Донбассе
Вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) утром 18 февраля начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный в Донбассе.
В Минобороны Украины сообщили, что луганские военные пытались прорваться через линию соприкосновения. В результате боевых действий национальная армия Украины понесла потери, сообщает «Лента.ру».
В пресс-службе Операции Объединенных Сил (ООС) сообщили, что армия ЛНР ведет обстрелы по позициям украинской армии из орудий, запрещенных минскими соглашениями. В частности, противник применяет минометы калибра 120 мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
В связи с обострением ситуации на Донбассе офис президента Украины Владимира Зеленского анонсировал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), сообщает «Интерфакс».