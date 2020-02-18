Меню
Украина
Андрей + Наиле = Роскомнадзор
Украина
18 февраля 11:34

Вооруженные формирования ЛНР нанесли удары по позициям украинской армии

Вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики утром 18 февраля начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный в Донбассе

Вооруженные формирования ЛНР нанесли удары по позициям украинской армии

Вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) утром 18 февраля начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный в Донбассе.

В Минобороны Украины сообщили, что луганские военные пытались прорваться через линию соприкосновения. В результате боевых действий национальная армия Украины понесла потери, сообщает «Лента.ру».

В пресс-службе Операции Объединенных Сил (ООС) сообщили, что армия ЛНР ведет обстрелы по позициям украинской армии из орудий, запрещенных минскими соглашениями. В частности, противник применяет минометы калибра 120 мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В связи с обострением ситуации на Донбассе офис президента Украины Владимира Зеленского анонсировал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), сообщает «Интерфакс».

Материалы по теме
ДНР, ЛНР и киевские власти обменялись военнопленными
Киевские власти отказались восстанавливать Донбасс на средства украинского бюджета
Украинские власти начали отвод войск на линии соприкосновения в Донбассе
Сейчас на главной
Госдума отменила штрафы за демонстрацию нацистской символики без целей пропаганды
нацистская символика
Госдума отменила штрафы за демонстрацию нацистской символики без целей пропаганды
Депутаты приняли в окончательном чтении законопроект, который вносит поправки исключающие административную ответственность за демонстрацию нацистской символики без признаков пропаганды
Госдума приняла законопроект о бесплатном горячем питании для младшеклассников
школы
Госдума приняла законопроект о бесплатном горячем питании для младшеклассников
Дума приняла законопроект об обеспечении учащихся младших классов горячим питанием. Финансироваться проект будет из федерального, регионального и муниципального бюджетов
Российские бизнесмены попросили правительство запретить чиновникам покупать импортную мебель
госзакупки
Российские бизнесмены попросили правительство запретить чиновникам покупать импортную мебель
АМДПР обратилась в правительство с предложением вернуть запрет на покупку иностранной мебели для государственных органов за счет бюджета
ЮКОС услышали в Гааге
ЮКОС
ЮКОС услышали в Гааге
Апелляционный суд Гааги обязал российские власти выплатить более 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОС в качестве компенсации за действия по захвату активов и банкротство нефтяной компании
Авторская колонка
Белорусская горячка
Тема поглощения Белоруссии становится все горячее. После нашумевшей публикации в Bloomberg сомнения в том, что «аншлюс Минска» был планом «А» Кремля, практически у всех исчезли. Если это действительно так, во что мне не хотелось бы верить, то это означало бы помимо прочего, что люди в Кремле постепенно теряют способность различать реальность и утопию под влиянием идеологической самоиндоктринации
Пастухов Владимир
Apple сообщила о сокращении поставок iPhone из-за вспышки коронавируса
Apple
Apple сообщила о сокращении поставок iPhone из-за вспышки коронавируса
Производитель электроники рассчитывал вернуться к привычному графику работы к 10 февраля, однако из-за коронавируса добиться намеченной прибыли в квартале, который истекает в марте, не получится
В Конституции России закрепят неприкосновенность бывших президентов
конституция
В Конституции России закрепят неприкосновенность бывших президентов
Депутат Госдумы и сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников предложил закрепить в Основном законе неприкосновенность бывших президентов России
Детский омбудсмен Саратовской области назвала фактором риска интерес молодежи к политике
молодежная политика
Детский омбудсмен Саратовской области назвала фактором риска интерес молодежи к политике
Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области назвала интерес молодых людей к политике «маркером, отмечающим попадание в группу риска»
Спасти олигарха
олигархи
Спасти олигарха
Предложение бизнесмена Дмитрия Босова продать свои угольные активы на Таймыре крупным компаниям с госучастием («всего» за 6 млрд рублей!) уже в который раз обозначило две проблемы современной России. Во-первых, явную неспособность олигархов делать бизнес в современных условиях
Российские бизнесмены попросили правительство отложить введение обязательной маркировки обуви
легкая промышленность
Российские бизнесмены попросили правительство отложить введение обязательной маркировки обуви
Обращение к министру подписали крупные продавцы и импортеры обуви - «Детский мир», «Кант», Pazolini Group, Lamoda и «Яндекс.Маркет»
Авторская колонка
О телефономании
У старого товарища нашли рак. В последней стадии. Хотя с появлением первых признаков болезни, ещё год назад, он вроде бы состоял под наблюдением врача. Но, когда товарища прижало, и он ночью побежал в больницу, его огорошили: Батенька, а у вас рачок-с! И очень запущенный. С метастазами
Авдерин Валерий
Депутаты поддержат предложение президента
поправки в конституцию
Депутаты поддержат предложение президента
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты рассмотрят законопроект о внесении поправок в Конституцию 10 марта. При этом всероссийское голосование по этому вопросу состоится 22 апреля
Деятели искусства написали открытое письмо с осуждением приговора по делу «Сети»
дело сети
Деятели искусства написали открытое письмо с осуждением приговора по делу «Сети»
Российские художники, искусствоведы, кураторы, галеристы и работники музеев написали открытое письмо с требованием отменить приговоры фигурантам дела «Сети»
Северную Осетию и Бурятию назвали регионами с самым низким уровнем жизни
регионы
Северную Осетию и Бурятию назвали регионами с самым низким уровнем жизни
В республиках Северная Осетия, Бурятия, Калмыкия, Ингушетия и Алтай уровень жизни граждан признали самым низким в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственное исследование
«Почта России» возобновит эксперимент с доставкой посылок беспилотниками
Почта России
«Почта России» возобновит эксперимент с доставкой посылок беспилотниками
«Уральский завод гражданской авиации», который входит в структуру «Ростеха», и «Почта России» в ближайшие три года начнут тестировать проект по доставке посылок с помощью беспилотников
Организаторы марша памяти Бориса Немцова призвали россиян выступить против «изнасилования Конституции»
поправки в конституцию
Организаторы марша памяти Бориса Немцова призвали россиян выступить против «изнасилования Конституции»
Организаторы марша памяти Бориса Немцова, который состоится в центре Москвы 29 февраля, призывают граждан поучаствовать в «важнейшем политическом событии»
Эксперты предупредили россиян о начале волны массового телефонного спама
защита персональных данных
Эксперты предупредили россиян о начале волны массового телефонного спама
В конце прошлого года официальные сайты различных компаний, например риелторских агентств, стали активно использовать технологию определения номера, если на их ресурс зашли с мобильного телефона
Экономика
ЦБ РФ решил изменить перечень оснований для блокировки банковских счетов
Центробанк России планирует изменить критерии сомнительных финансовых операций, из-за которых банки имеют право блокировать счета своих клиентов. В ЦБ отметили, что основания для блокировки не менялись уже 8 лет
Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Также вы можете добавить свой комментарий.