Президент Украины пообещал построить для переселенцев из Крыма «город-сад»
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал построить для переселенцев из республики Крым, которая в 2018 году стала частью России, «город-сад» в приграничной Херсонской области
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал построить для переселенцев из республики Крым, которая в 2018 году стала частью России, «город-сад» в приграничной Херсонской области.
«Ты приезжаешь, а здесь - «город-сад». Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома», - заявил глава государства. Владимир Зеленский пояснил, что это поможет крымчанам увидеть, как на самом деле к ним относится киевская власть.
Строительство «города-сада» для переселенцев из Крыма может начаться уже в этом году. На контрольном пункте въезда-выезда «Чонгар» появится специальный хаб с развитой инфраструктурой, чтобы украинцам было комфортно пересекать границу.