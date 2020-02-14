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14 февраля 06:12

Президент Украины пообещал построить для переселенцев из Крыма «город-сад»

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал построить для переселенцев из республики Крым, которая в 2018 году стала частью России, «город-сад» в приграничной Херсонской области

Президент Украины пообещал построить для переселенцев из Крыма «город-сад»

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал построить для переселенцев из республики Крым, которая в 2018 году стала частью России, «город-сад» в приграничной Херсонской области.

«Ты приезжаешь, а здесь - «город-сад». Чувствуешь разницу, ведь здесь все на высшем уровне: заправка, школа, детсад, дома», - заявил глава государства. Владимир Зеленский пояснил, что это поможет крымчанам увидеть, как на самом деле к ним относится киевская власть.

Строительство «города-сада» для переселенцев из Крыма может начаться уже в этом году. На контрольном пункте въезда-выезда «Чонгар» появится специальный хаб с развитой инфраструктурой, чтобы украинцам было комфортно пересекать границу.

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