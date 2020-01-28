Президент Украины во время визита в Польшу обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны
Владимир Зеленский во время визита в Польшу заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны и призвал Европу и мир «не молчать», как это было в 1939 году
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Польшу заявил о причастности СССР к началу Второй мировой войны. Политик призвал Европу и мир «не молчать», как это было в 1939 году.
«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», - заявил Владимир Зеленский. Украинский президент также заявил, что сейчас демократические государства должны объединиться и «дать отпор какой-либо агрессии и сохранить человечество от новых страданий», сообщает «КоммерсантЪ».
Владимир Зеленский поблагодарил Польшу за «поддержку территориальной целостности Украины» и «активную позицию в санкционном давлении на Россию». При этом в своем выступлении, приуроченном к празднованию 75-летия со дня освобождения Красной армией концлагеря «Аушвиц–Биркенау», г-н Зеленский не упомянул ни СССР, ни советское прошлое Украины.
Напомним, что прежний президент Украины Петр Порошенко также обвинял Германию и СССР в развязывании Второй мировой войны, а Сталина и Гитлера – в желании разделить Европу после «кровавой бойни».
Российский сенатор Алексей Пушкарев по поводу заявления Владимира Зеленского отметил, что «так далеко не заходили даже в Польше». Член Совета Федерации заявил, что украинский президент хотел «угодить Варшаве», но «пересек все мыслимые и немыслимые границы подлости».
Отметим, что по официальной версии Польши, СССР в сентябре 1939 года напал на эту страну вместе с гитлеровской Германией.