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18 декабря 01:21

В Киеве произошли столкновения между полицией и противниками закона о продаже земли

Около здания Верховной рады произошли столкновения между участниками митинга и сотрудниками полиции. В результате столкновений пострадали 17 полицейских, 26 протестующих были задержаны

В Киеве произошли столкновения между полицией и противниками закона о продаже земли
Фото: Яндекс

В Киеве около здания Верховной рады во вторник, 17 декабря, произошли столкновения между участниками митинга против закона о продажи земли и сотрудниками полиции. В результате столкновений пострадали 17 полицейских, 26 протестующих были задержаны.

Начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко сообщил в эфире телеканала «112 Украина», что силовики задержали манифестантов, которые бросали камни в полицейских и всячески провоцировали правоохранителей.

После столкновений было возбуждено уголовное дело по статье о сопротивлении работнику полиции.

По версии властей, участники митинга устроили драку с полицией и распылили перцовый газ из-за того, что им не позволили установить палатки.

Законопроект, который стал поводом для митинга, предполагает отмену 18-летнего моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения на Украине. Законопроект поддержала партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа». Партии «Батькивщина», пророссийская «Оппозиционная платформа» и «Свобода» требуют не принимать этот закон, сообщает «Дождь».

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