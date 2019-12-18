В Киеве произошли столкновения между полицией и противниками закона о продаже земли
Около здания Верховной рады произошли столкновения между участниками митинга и сотрудниками полиции. В результате столкновений пострадали 17 полицейских, 26 протестующих были задержаны
В Киеве около здания Верховной рады во вторник, 17 декабря, произошли столкновения между участниками митинга против закона о продажи земли и сотрудниками полиции. В результате столкновений пострадали 17 полицейских, 26 протестующих были задержаны.
Начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко сообщил в эфире телеканала «112 Украина», что силовики задержали манифестантов, которые бросали камни в полицейских и всячески провоцировали правоохранителей.
После столкновений было возбуждено уголовное дело по статье о сопротивлении работнику полиции.
По версии властей, участники митинга устроили драку с полицией и распылили перцовый газ из-за того, что им не позволили установить палатки.
Законопроект, который стал поводом для митинга, предполагает отмену 18-летнего моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения на Украине. Законопроект поддержала партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа». Партии «Батькивщина», пророссийская «Оппозиционная платформа» и «Свобода» требуют не принимать этот закон, сообщает «Дождь».