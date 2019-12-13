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13 декабря 08:17

Украинские силовики сообщили о задержании подозреваемых в убийстве Павла Шеремета

Правоохранительные органы Украины сообщили о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Глава МВД страны Арсен Аваков сообщил, что сейчас в рамках дела продолжаются следственные действия

Украинские силовики сообщили о задержании подозреваемых в убийстве Павла Шеремета
Фото: nv.ua

Правоохранительные органы Украины сообщили о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Глава МВД страны Арсен Аваков сообщил, что сейчас в рамках дела продолжаются следственные действия.

Телеканал «112 Украина» сообщакт, что обвинение в убийстве Павла Шеремета предъявлено музыканту и ветерану военных действий на Донбассе Андрею Антоненко.

Депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Владимир Арьев заявил, что музыкант находится в состоянии шока. «Это похоже на целенаправленные репрессии против защитников Украины», - отметил депутат.

Павел Шеремет был убит в июле 2016 года в результате взрыва в его автомобиле. Ранее глава украинской полиции заявлял, что в причастности к организации убийства журналиста подозреваются граждане России.

В свою очередь заместитель председателя национальной полиции Евгений Коваль заявил, что подозреваемые в убийстве Павла Шеремета готовили новую провокацию с целью дестабилизации ситуации на Украине и искали для этого «сакральную жертву» среди популярных в обществе лиц. Убийство им нужно было для того, чтобы «всколыхнуть общество».

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