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06 ноября 00:24

Украина вошла в пятерку самых опасных для журналистов стран

МФЖ включила Украину в топ-5 стран с наиболее высоким уровнем опасности для работников СМИ. Рейтинг был составлен в рамках кампании против безнаказанности за преступления, совершенные против журналистов

Украина вошла в пятерку самых опасных для журналистов стран

Международная федерация журналистов (МФЖ) включила Украину в топ-5 стран с наиболее высоким уровнем опасности для работников СМИ. Рейтинг был составлен в рамках кампании против безнаказанности за преступления, совершенные против журналистов.

МФЖ намерена привлечь внимание к проблемам безопасности журналистов во всем мире. В этом году активисты решили уделить внимание пяти странам: Филиппинам, Сомали, Перу, Палестине и Украине, сообщает издание «Українські Новини»

Федерация считает Украину одной из самых опасных на сегодняшний день стран для работы журналистов. При этом самым опасным украинским городом для работников СМИ признали Киев.

В заявлении МФЖ говорится, что с 1995 года на Украине были убиты 16 журналистов, включая семь иностранных (один итальянец и шестеро россиян). При этом ни одно убийство не было расследовано украинскими следователями в полном объеме.

В МФЖ также обратили внимание на цензуру в СМИ, угрозы в адрес журналистов и нападения на них. Только в текущем году на Украине было зафиксировано 60 нападений на журналистов.

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