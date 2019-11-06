Украина вошла в пятерку самых опасных для журналистов стран
МФЖ включила Украину в топ-5 стран с наиболее высоким уровнем опасности для работников СМИ. Рейтинг был составлен в рамках кампании против безнаказанности за преступления, совершенные против журналистов
Международная федерация журналистов (МФЖ) включила Украину в топ-5 стран с наиболее высоким уровнем опасности для работников СМИ. Рейтинг был составлен в рамках кампании против безнаказанности за преступления, совершенные против журналистов.
МФЖ намерена привлечь внимание к проблемам безопасности журналистов во всем мире. В этом году активисты решили уделить внимание пяти странам: Филиппинам, Сомали, Перу, Палестине и Украине, сообщает издание «Українські Новини»
Федерация считает Украину одной из самых опасных на сегодняшний день стран для работы журналистов. При этом самым опасным украинским городом для работников СМИ признали Киев.
В заявлении МФЖ говорится, что с 1995 года на Украине были убиты 16 журналистов, включая семь иностранных (один итальянец и шестеро россиян). При этом ни одно убийство не было расследовано украинскими следователями в полном объеме.
В МФЖ также обратили внимание на цензуру в СМИ, угрозы в адрес журналистов и нападения на них. Только в текущем году на Украине было зафиксировано 60 нападений на журналистов.