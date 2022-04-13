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Украина
Авторская колонка
13 апреля 2022, 20:38
Юрий Кошмарченко: Просто хочу понять последовательность
Кошмарченко Юрий

Украинский журналист

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Юрий Кошмарченко: Просто хочу понять последовательность

Юрий Кошмарченко: Просто хочу понять последовательность

Украина 8 лет бомбила Донбасс, где простые шахтеры героически отбивались на сложнейшей российской технике, посмотрев инструкции по ее использованию на ютубе. Города от этих жесточайших бомбежек стояли целыми, а гражданских от обстрелов погибло 8 в 2021 и 5 в 2020.

Мирная российская армия приходит на границы с Украиной и несколько месяцев рассказывает, что это просто так сложилось, места красивые. Однако Украина понимает - 150 тыс. бойцов за углом - это отличный момент, чтобы напасть на Донбасс как-нибудь еще сильнее, чем перманентный геноцид. И на Беларусь заодно, чего мелочиться. К счастью, у Лукашенко была карта, и он всем готов показать, откуда готовилось нападение.

Нападение, кстати, готовили нацистские власти Украины еврейского происхождения. А в целях конспирации украинцы даже просто националистов систематически не выбирают в парламент, и являются нацистами тайком, незаметно.

Параллельно Украина дрессировала бакланов и гусей, чтобы отправлять ими бандероли со смертельными вирусами, работающими только на конкретный народ. Поскольку, по мнению РФ, украинцы и русские - один народ, то это великолепный план, надежный, как швейцарские часы. Тем временем Нобелевский комитет уже готов вручать награду тому украинскому аспиранту, который придумал, как заставить вирусы проверять паспорт.

Далее мирные российские солдаты на учениях наносят превентивный удар артиллерией, авиацией и пехотой со всех сторон. У атаковавших есть несколько погибших, но их очень мало и вообще они практически живы, просто нездоровится. Но коварные украинцы таскают их тела по всем фронтам и фотографируют в разных позах, чтобы выдать за большие потери противника.

Весь мир накладывает на Россию санкции. Точнее, это делают захватившие власть гей-парады в жалких капиталистических странах, тогда как передовые государства Бурунди, Лаос, Зимбабве и Габон своих не бросают. В итоге санкции не работают, а летать никуда и не хотелось, потому что дома много дел - например, сахар искать.

Украинская авиация, к слову, полностью уничтожена в первые же часы войны. Потом ее уничтожили еще раз, и еще, и так понравилось, что полностью уничтожают ее до сих пор.

В России закрываются все оппозиционные СМИ и блокируются главные мировые соцсети. Это окончательно дает россиянам право говорить, что украинцы лишены надежных источников информации и не знают всей правды.

Тем временем армия РФ бросает крупные силы на то, чтобы окружить Киев. Но война - это, в том числе умение признавать свои победы, поэтому натолкнувшись на трусливое сопротивление украинской столицы, войска РФ триумфально снижают активность на этом направлении.

Успешно взята под контроль России крупнейшая АЭС Европы. В процессе украинцы разворачивают орудия и палят по станции, возле которой стоят, чтобы спровоцировать ядерную катастрофу, помереть самим и накрыть радиацией всю родную страну.

Также захвачена Чернобыльская АЕС. Солдаты РФ роют окопы в Рыжем лесу - одном из самых опасных мест зоны отчуждения. Однако выясняется, что эта опасность тоже фейк, как и все в Украине, поскольку на картах 1985-го года, которыми пользовались бойцы, никакая угроза не указана.

В занятых РФ городах счастливые украинцы массово выходят на митинги. Поскольку российские флаги у них заранее отобрало нацистское правительство, выходить приходится с украинскими. Освобожденный народ скандирует «йдіть геть», что с изобретенного Лениным украинского языка переводится «добро пожаловать, дорогие наши братья».

Тем временем у украинских войск очень много дел. Каждый день им приходится трусливо атаковать армию РФ, чтобы те могли показать героизм. Также нужно бить по своим, чтобы украинцы перестали любить Россию. Кроме того, надо успевать употреблять наркотики и алкоголь, воздвигать иконостасы в честь Бандеры и Сатаны и при этом оставаться нелепыми увальнями в шароварах, которых РФ могла бы завоевать за день, но просто пока не хочется.

В поселках, побывавших под освободительным управлением РФ, обнаруживается сплошное благоденствие, но украинцы оперативно превращают их в руины, завозят тела, а также актеров на роли местных жителей, подкупают всю мировую журналистику, фальсифицируют спутниковые снимки, подделывают хронологию, анатомию, географию, и вообще украинцы неправы, отвалите уже.

В российском Белгороде горит нефтебаза, но это она просто так горит, а хотя нет, все-таки украинские вертолеты напали, нет, стоп, мы же не могли их прозевать, потому что авиация Украины уничтожена, так что, наверное, все же горит как надо, по заданию властей РФ, в общем, неважно, давайте дальше, к новостям фигурного катания.

В Мариуполе украинские войска атакуют с воздуха театр, в подвалах которого прячутся их родственники и знакомые. «Главное - очернить русских, а украинцев бабы еще нарожают», - набивают себе азовцы татуировки со знаменитым изречением президента Зеленского. В Мариуполе за полтора месяца устанавливается добрая традиция - каждый день какой-то из российских спикеров объявляет, что город вот-вот будет взят.

Через пару недель бьют и по вокзалу Краматорска. Пророссийские каналы поначалу рапортуют, что там накрыли силы украинской армии, но потом уточняют данные и исправляются, что атаковали железнодорожные узлы по всему региону, но вот Краматорск - ну точно нет.

РФ готовит масштабное наступление на Донбассе. Еще до его начала очевидно, что бомбардировки будут освободительными, танковые атаки - мирными, а террор - во имя мира.

В общем, вроде все логично.

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