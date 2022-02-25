Валерий Авдерин: Когда страной правят идиоты…
Как бы принято проявлять сочувствие и понимание к пострадавшим от агрессии. Но, чем больше мне жаль простых украинцев, тем большее раздражение вызывают их правители.
Официальные украинские органы гордо сообщают о розданных среди киевлян 10 000 автоматов. Было объявлено, что любой взрослый человек может получить оружие и патроны, придя туда или туда, предъявив паспорт и записавшись в ополчение. После этого он оставлял свой телефонный номер, получал оружие – и уходил. Пообещав, что по первому звонку прибежит защищать независимость страны.
Думаю, значительную часть этих автоматов получали судимые товарищи. В том числе, по чужим паспортам. В связи с чем, скорее всего, на рынке ворованных документов был просто ажиотажный спрос.
Когда-то точно так же осенью 1917-го года оружие с захваченных армейских складов раздавали большевики – всем записавшимся в Красную гвардию. Там даже паспортов не спрашивали – и фамилию можно было назвать любую.
А потом Петроград захлестнула волна грабежей. Появилась масса красногвардейских отрядов, которые занимались исключительно «экспроприацией экспроприаторов» - т.е. разбоем.
Собственно, и появление ВЧК через месяц после революции было связано не столько с контрреволюционерами, которые ещё не успели толком организоваться и объединиться, а с вот этими бандитскими шайками, которые терроризировали весь город. И чекистам дали полномочия расстреливать всех непонятных людей с оружием, даже не спрашивая их имени.
Несложно предсказать, что и в Киеве в ближайшее время появятся вооружённые правительством банды дезертиров и мародёров.
А, проблема номер два – это то, что не обученные и не организованные в слаженные боевые подразделения люди – очень лёгкая добыча для профессиональных солдат. Они не способны оказать им никакого серьёзного сопротивления и гибнут пачками, исполняя роль одноразовых мишеней.
Уж сколько раз говорили о Московском ополчении 41-го года, которое было брошено под гусеницы немецких танков и, по большей части, погибало в первом же бою. Вот, когда остатки этого ополчения, переформировав, отправили в тыл на обучение и создали из них настоящие воинские части (со своими связистами, артиллеристами, транспортом…) – тогда с них и появился настоящий толк.
Так что тем, кто принёс домой эти автоматы с искренним желанием что-то защищать, я бы посоветовал сидеть дома и никуда не ввязываться. Ни десять, ни сто тысяч автоматчиков-одиночек в этой ситуации погоды не сделают. Более того – их запросто могут перестрелять свои же менты, которых бросят на борьбу с мародёрами. Вот, попробуй в темноте отличи патриота от мародёра…