Меню
Украина
«Разрабатывали, разрабатывают и будут разрабатывать»
Украина
Авторская колонка
25 февраля 2022, 23:44
Валерий Авдерин: Когда страной правят идиоты…
Авдерин Валерий
Публицист
Все авторы

Валерий Авдерин: Когда страной правят идиоты…

Валерий Авдерин: Когда страной правят идиоты…

Как бы принято проявлять сочувствие и понимание к пострадавшим от агрессии. Но, чем больше мне жаль простых украинцев, тем большее раздражение вызывают их правители.

Официальные украинские органы гордо сообщают о розданных среди киевлян 10 000 автоматов. Было объявлено, что любой взрослый человек может получить оружие и патроны, придя туда или туда, предъявив паспорт и записавшись в ополчение. После этого он оставлял свой телефонный номер, получал оружие – и уходил. Пообещав, что по первому звонку прибежит защищать независимость страны.

Думаю, значительную часть этих автоматов получали судимые товарищи. В том числе, по чужим паспортам. В связи с чем, скорее всего, на рынке ворованных документов был просто ажиотажный спрос.

Когда-то точно так же осенью 1917-го года оружие с захваченных армейских складов раздавали большевики – всем записавшимся в Красную гвардию. Там даже паспортов не спрашивали – и фамилию можно было назвать любую.

А потом Петроград захлестнула волна грабежей. Появилась масса красногвардейских отрядов, которые занимались исключительно «экспроприацией экспроприаторов» - т.е. разбоем.

Собственно, и появление ВЧК через месяц после революции было связано не столько с контрреволюционерами, которые ещё не успели толком организоваться и объединиться, а с вот этими бандитскими шайками, которые терроризировали весь город. И чекистам дали полномочия расстреливать всех непонятных людей с оружием, даже не спрашивая их имени.

Несложно предсказать, что и в Киеве в ближайшее время появятся вооружённые правительством банды дезертиров и мародёров.

А, проблема номер два – это то, что не обученные и не организованные в слаженные боевые подразделения люди – очень лёгкая добыча для профессиональных солдат. Они не способны оказать им никакого серьёзного сопротивления и гибнут пачками, исполняя роль одноразовых мишеней.

Уж сколько раз говорили о Московском ополчении 41-го года, которое было брошено под гусеницы немецких танков и, по большей части, погибало в первом же бою. Вот, когда остатки этого ополчения, переформировав, отправили в тыл на обучение и создали из них настоящие воинские части (со своими связистами, артиллеристами, транспортом…) – тогда с них и появился настоящий толк.

Так что тем, кто принёс домой эти автоматы с искренним желанием что-то защищать, я бы посоветовал сидеть дома и никуда не ввязываться. Ни десять, ни сто тысяч автоматчиков-одиночек в этой ситуации погоды не сделают. Более того – их запросто могут перестрелять свои же менты, которых бросят на борьбу с мародёрами. Вот, попробуй в темноте отличи патриота от мародёра…

Сейчас на главной
Членство России в Совете Европы приостановили из-за военной операции в Украине
Совет Европы
Членство России в Совете Европы приостановили из-за военной операции в Украине
Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в этой организации. Такое решение принято в ответ на проведение Москвой военной операции в Украине. Отметим, что Россия была членом Совета Европы с 1996 года
Евросоюз подготовил санкции против Путина и Лаврова
антироссийские санкции
Евросоюз подготовил санкции против Путина и Лаврова
Евросоюз готовит третий пакет санкций против России из-за проведения военной операции в Украине, который предполагает заморозку зарубежных активов президента России Владимира Путина и главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова
Россия осталась без этапов «Формулы-1» и Кубка мира по лыжам
формулы-1
Россия осталась без этапов «Формулы-1» и Кубка мира по лыжам
В официальном заявлении говорится, что руководство «Формулы-1» и Международной автомобильной федерации обсудили ситуацию и пришли к совместному выводу, что проведение этапа в России в нынешних условиях невозможно
ЦБ РФ опубликовал пояснения о работе банков, которые попали под санкции
банки
ЦБ РФ опубликовал пояснения о работе банков, которые попали под санкции
Центробанк России опубликовал пояснения для россиян в связи с введением властями США, Евросоюза, Великобритании и других стран санкций в отношении крупных российских банков
Афганское движение «Талибан» призвало Россию и Украину к миру
афганистан
Афганское движение «Талибан» призвало Россию и Украину к миру
Движение «Талибан», которое захватило власть в Афганистане в середине августа 2021 года, призвало Россию и Украину прекратить военные действия и вести переговоры мирным путем
УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж
футбол
УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж
Руководство УЕФА в пятницу, 25 февраля, окончательно утвердило решение о лишении Санкт-Петербурга права на проведение финального матча Лиги чемпионов сезона 2021/2022
Авторская колонка
Не нравится диагноз - идите к другому доктору
Последние 20 лет Россия не была занята НИЧЕМ, кроме ракет, танков, бомб, шествий, пропаганды и похвальбы собственной военной мощью. Вызрел и утвердился культ сталинской армии. Шла безостановочная клепка «Панцирейкинжаловармат» и всяких «гиперзвуков». Грохотали парады
Невзоров Александр
Власти Грузии отказались поддержать санкции против России из-за войны в Украине
антироссийские санкции
Власти Грузии отказались поддержать санкции против России из-за войны в Украине
Власти Грузии отказались присоединяться к новым экономическим и финансовым санкциям США, Евросоюза, Канады и Великобритании против России в связи с проведением военной операции в Украине
Хакерская группа Anonymous объявила кибервойну российским властям
хакеры
Хакерская группа Anonymous объявила кибервойну российским властям
Одно из крупнейших хакерских сообществ в мире Anonymous объявило кибервойну России из-за вторжения в Украину. Соответствующее сообщение в Twitter группировки сопровождается хэштегом про Украину
Япония, Австралия и Канада ввели санкции против российских депутатов и олигархов
антироссийские санкции
Япония, Австралия и Канада ввели санкции против российских депутатов и олигархов
Глава правительства Фумио Кисида сообщил, что в рамках санкций вводится запрет на выдачу въездных виз отдельным гражданам России. Японские активы ряда граждан РФ и организаций будут заморожены
Общество
Британские ученые подтвердили риск возникновения тромбоза после прививки AstraZeneca
Ученые из Великобритании нашли подтверждение тому, что вакцина против коронавируса производства шведско-британской компании компании AstraZeneca увеличивает риск одного вида тромбозов
«Не собираются играть в России»
ЧМ-2022
«Не собираются играть в России»
Сборные Польши, Чехии и Швеции по футболу отказались ехать в Россию на матчи квалификационного раунда Чемпионата мира-2022. Пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский заявил, что указанные сборные «не собираются играть в России»
США ввели санкции против Сбербанка, Николая Патрушева и сыновей Игоря Сечина
антироссийские санкции
США ввели санкции против Сбербанка, Николая Патрушева и сыновей Игоря Сечина
Новый пакет санкций включает в себя ограничения на операции в долларах и евро, фунтах и иенах для российского бизнеса; ограничение на 50% импорта высокотехнологичной продукции в Россию на 50%
Немецкий клуб «Шальке» уберет логотип «Газпрома» с формы футболистов
футбол
Немецкий клуб «Шальке» уберет логотип «Газпрома» с формы футболистов
Немецкий футбольный клуб «Шальке» решил отказаться от использования логотипа российского «Газпрома» на форме игроков в связи с вторжением российских войск в Украину
Британские депутаты призвали лишить Романа Абрамовича клуба «Челси» и дома за 152 млн фунтов
Роман Абрамович
Британские депутаты призвали лишить Романа Абрамовича клуба «Челси» и дома за 152 млн фунтов
Российскому миллиардеру Роману Абрамовичу фактически запретили жить в Великобритании. Напомним, что олигарх владеет клубом «Челси» и недвижимостью в этой стране
В России на акциях протеста против войны в Украине задержали более 1500 человек
война на украине
В России на акциях протеста против войны в Украине задержали более 1500 человек
В Москве задержали, по меньшей мере, 830 человек, в Петербурге – 378 человек. Среди задержанных социолог Григорий Юдин, правозащитник Лев Пономарев, журналистка Ася Казанцева
Авторская колонка
Война, в которую я не верил, началась
Я не верил – а она началась. Почему я не верил? Нет, не по наивности. Не потому, что верил Путину и его окружению. А из чисто прагматичных соображений. Нападение на Украину зашкаливающе ирриционально. В России с 2013-го года падают реальные доходы населения
Авдерин Валерий
Власти Великобритании ввели санкции против ВТБ и «Аэрофлота»
антироссийские санкции
Власти Великобритании ввели санкции против ВТБ и «Аэрофлота»
Также вводится ограничение на размер вкладов российских граждан в британских банках, а российским компаниям запрещается торговать в долларах и фунтах стерлингов