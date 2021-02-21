Нефтепровод «Дружба»
Рассказ о том, как кум Владимира Путина стал нефтяником
До недавних пор интересы Украины в переговорах по Донбассу представлял политик и бизнесмен Виктор Медведчук. В то же самое время его семья и соратник Тарас Козак обзавелись топливными активами в Ростовской области, на границе с непризнанными Донецкой и Луганской республиками.
Часть информации о нефтеперерабатывающих активах семьи Медведчука, аналогичная той, что изложена в этом тексте, 19 июня была опубликована изданием «Радио Свобода».
Киевский офшор
Ростовский миллиардер Сергей Кислов продал свои нефтеперерабатывающие активы. Теперь контрольным пакетом акций сразу пяти его компаний — «Новошахтинского завода нефтепродуктов», «НЗНП Трейд», «Юг Энерго», «Торгового Дома НЗНП» и «Роузвуд Шиппинг» — владеет кипрский офшор Ventolor Investment Limited. Акции Кислова постепенно скупались с 2014 года. В пресс-службе бизнесмена не ответили на вопрос «Проекта» о том, кто и на каких условиях купил предприятия.
Конечный бенефициар Ventolor Investments Limited скрыт за цепочкой офшоров . Их реальный собственник — киевлянка Оксана Марченко, жена украинского политика Виктора Медведчука.
Поставки топлива
Украина ввела топливную блокаду ДНР и ЛНР в январе 2015 года. Сейчас основной объем нефтепродуктов идет из России. Вероятно, поставки контролирует Внешнеэкономическое объединение «Промсырьеимпорт», «дочка» российского Минэнерго. Организацией гуманитарных конвоев в непризнанные республики занимается правительственная комиссия во главе с замминистра экономического развития РФ Сергеем Назаровым, а куратором в Белом доме является вице-премьер Дмитрий Козак. Большая часть поставок в ДНР и ЛНР идет по неформальным схемам. Эту комиссию называли «теневым правительством» Донбасса, а курировать ее работу может ФСБ
«Собственники там теперь граждане Украины, пророссийская партия, которая поддерживает политику экономического сближения с Россией. В конечном итоге это господин Медведчук», — сказал «Проекту» собеседник в нефтяной отрасли на условиях анонимности.
Украинский патриот
«Медведчук — человек исключительно компетентный, последовательный в своих действиях и, безусловно, надежный. Как настоящий патриот, он отстаивает, прежде всего, интересы своей родной Украины… К нему очень серьезно прислушиваются люди, от которых зависит принятие решений, причем не только на Украине, но и в России», — писал Владимир Путин в 2009 году. Статья Путина в юбилейном номере журнала «Главред» возникла не просто так. Путин познакомился с Медведчуком, когда тот был руководителем администрации президента Леонида Кучмы. В 2004 году Путин вместе с супругой премьер-министра Дмитрия Медведева Светланой крестили дочь Медведчука и Марченко.
Телемост
Телеканалы «Россия-1» и NewsOne 12 июля планировали провести телемост «Надо поговорить» для обсуждения «неполитических вопросов», «открытого диалога между народами Украины и России». Анонс вызвал острую реакцию украинских властей. Президент Украины Владимир Зеленский назвал его «дешевым, но опасным пиар-ходом перед выборами». Вместо телемоста он предложил провести переговоры с участием президента России в Минске. Генеральная прокуратура Украины завела уголовное дело по статье о покушении на совершение государственной измены. Генпрокурор Юрий Луценко также утверждал, что NewsOne связан с российским «Промсвязьбанком» Кроме того предлагалось лишить канал лицензии, а в отношении учредителей ввести санкции. Телеканал сообщал об угрозах физической расправы, которые поступали в адрес журналистов. В итоге украинский телеканал отменил свое участие в передаче, а «Россия-1» пригласила всех, кто планировал принять участие в телемосте, в свою студию.
Несмотря на кризис в отношениях России и Украины, отношения Путина и Медведчука, похоже, не портились. Уже после присоединения Крыма во время «Прямой линии» Путин, назвав кума «украинским националистом», уточнил: «Он выступает при этом за очень добрые отношения с Россией, если не за союз какой-то, то за экономическую интеграцию».
Из-за связи с Путиным Медведчук — одна из самых демонизированных фигур на Украине. В прессе его называют «серым кардиналом» и «кукловодом», считается, что он оказывает влияние на депутатов Верховной рады из «Оппозиционного блока». Благодаря особым связям с Россией в июне 2014 года его назначили координатором трехсторонней группы по Донбассу, а экс-президент Украины Петр Порошенко назвал Медведчука самым эффективным коммуникатором в вопросе обмена пленными.
Медведчук также занимается бизнесом. Но напрямую является учредителем лишь союза адвокатов Украины и руководит движением «Украинский выбор — право народа». Большая часть его активов записана на жену и партнеров. «Оксана Марченко, моя жена, не занимается бизнесом. Она владеет бизнесом, а управляю бизнесом я. Почему я не могу владеть бизнесом? Потому что мои „любимые“ американцы в марте 2014 года ввели в отношении меня санкции. Вот с этим связаны все особенности бизнеса, который принадлежит сегодня семье. Он принадлежит моей жене, я этим бизнесом управляю. Делаем мы вместе это успешно», — говорил в 2018 году Медведчук в эфире телеканала NewsOne.
Рука об руку
Партнёры Марченко в нефтяном бизнесе в России также могут быть связаны с украинской политикой. Соучредителем «НЗНП Трейд» является Наталия Лавренюк, ее называют гражданской женой депутата Верховной Рады Тараса Козака. Также Марченко, Медведчук и Лавренюк летали вместе на частном самолете в Россию, установили журналисты «Схем». Марченко и Лавренюк «дружат» в Instagram, последняя поддерживала теледиву, когда та участвовала в шоу «Танцы со звездам».
Тарас Козак — давний соратник Медведчука. Как ни странно, еще одним доказательством связи Козака с нефтеперерабатывающим бизнесом в России является его декларация о доходах. В ней депутат указал, что владеет кипрской компанией Havanor Management Limited. Руководитель у этого офшора такой же, как у одного из собственников «Юг Энерго», а адрес совпадает еще с двумя офшорами. Именно этой фирме принадлежит Новошахтинский завод нефтепродуктов.
Таким образом, у структур, близких к Медведчуку и Козаку, контрольный пакет акций компаний, которые раньше принадлежали Кислову.
Плоды успеха
Новошахтинский завод нельзя назвать крупнейшим игроком отрасли, однако его доходы в последние несколько лет стабильно растут. Например, по итогам 2017 года он увеличил чистую прибыль в 3,6 раза. В этот год все пять компаний, совладельцами которых являются близкие к Медведчуку и Козаку офшоры, в сумме заработали 6 млрд рублей.
Скорее всего, оборот продолжит расти, ведь завод хочет обновить свои установки переработки нефти для производства бензина класса Евро-5. В январе 2019 года НЗНП подписал с Минэнерго соглашение, согласно которому предприятие вкладывает деньги в собственную модернизацию, а взамен получает обратный акциз на нефть.
Кроме того, субсидии заводу давали ростовские власти.
Не все источники доходов завода могли быть легальными. В 2017 году журналисты Reuters заподозрили завод в том, что он, возможно, обходил таможенную пошлину на темные нефтепродукты и экспортировал их с нулевой ставкой, просто переименовав груз. По оценке издания, Новошахтинский и Марийский НПЗ на этой схеме мог сэкономить 10 млрд рублей.
Новошахтинский НПЗ и Минэнерго на запросы «Проекта» не ответили.
Украинские олигархи в России
Еще две значимые для украинской политики личности — миллиардеры Ринат Ахметов и Дмитрий Фирташ — также получали право на разработку российских недр уже после присоединения Крыма. В общей сложности им выдали 17 лицензий. На территории России они имеют право разрабатывать и добывать каменный уголь, известняк и подземные воды.
Шахтоуправление «Обуховская» связано с Ринатом Ахметовым через нидерландскую компанию.
Ринат Ахметов
Шахтоуправление «Обуховская» связано с Ринатом Ахметовым через нидерландскую компанию. В июле 2015 года компания получила лицензию на добычу полезных ископаемых сроком на 16 лет. Шахта находится в городе Зверево Ростовской области. В 2018 году премьер-министр России Дмитрий Медведев присвоил городу статус территории опережающего социально-экономического развития. Её резиденты, в том числе и шахтоуправление Ахметова, не платят налоги на добычу полезных ископаемых, прибыль и имущество.
Компания DTEK ENERGY B.V. владеет также акционерным обществом «Донской антрацит». Оно получило пять лицензий на разработку и добычу угля в Ростовской области. Предприятие расположено в еще одном моногороде — Гуково. Здесь также действует упрощенная система налогообложения. До Майдана и начала войны на Донбассе обе компании получали право на разработку недр.
Компании ООО «Белогорские известняки», «Титановые Инвестиции», ПАО «Крымский содовый завод», которые связывают с Дмитрием Фирташем, получили в России 11 лицензий.
Дмитрий Фирташ
Компании, которые связывают с Фирташем, получили в России 11 лицензий. Они будут разрабатывать крымские месторождения и добывать известняк, пригодный для производства кальцинированной соды и щебня, а также рапу и подземные воды.
Дары природы
Еще один залог успеха предприятий Медведчука-Козака — самостоятельная нефтедобыча. В 2015 году «НЗНП Трейд» получил право на разработку одного из трех крупнейших месторождений Ханты-Мансийского автономного округа — Гавриковского. Завод планирует увеличить объем добычи нефти до 7,5 млн тонн в год.
Возглавляет «НЗНП Трейд» Валерий Пак. В 2015 году он руководил Федеральным агентством по недропользованию, которое как раз и выдало компании лицензию на разработку месторождения.
Медведчук и Козак на запросы «Проекта» не ответили.
По матриалам изданий Проект и Радио Свобода