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Украина
Александр Кохановский
Алексей Вольский
04 августа 2020, 15:03

Как Кохановский «Днепр» форсировал

Как Кохановский «Днепр» форсировал

Волна «большой приватизации», объявленной Владимиром Зеленским, началась громко во всех отношениях. 16 июля за 1,1 млрд. гривен с аукциона ушел отель «Днепр» в центре Киева. Как это часто бывает, сомнительное событие началось со скандала, а закончилось традиционными обвинениями в «российским вмешательстве» и парадом компроматов.

Интересный актив

Четырехзвездочный отель «Днепр» находится в самом центре Киева, его площадь – 12 829 квадратных метров. Внутри 186 номеров, рестораны, бары и конференц-залы. Здание располагает 12 надземными и 1 техническим этажом, бельэтажем и подвалом. Помимо этого, отель имеет собственный гостевой паркинг на 56 машиномест.

По условиям аукциона победитель обязуется сохранить в отеле не менее 100 номеров, уровень отеля не ниже четырех звезд и обеспечить сохранение уровня зарплат и самого коллектива отеля на прежнем уровне минимум полгода. Также название нового отеля должно содержать слово «Днепр» (Dnipro).

«Днепр», в отличие от многих других объектов приватизации, не был убыточным, хотя прибыль его для отеля в центре Киева более чем скромная – 130 тысяч гривен по итогам 2019 года. Совокупные долги отеля составляют более 4,5 млн. гривен. Многих возмутила стартовая цена торгов – 80 миллионов гривен – примерно 240 долларов за квадратный метр коммерческой недвижимости в центре Киева. В разных изданиях высказывались догадки по поводу коррупционной составляющей аукциона. Звучали и опасения за будущую судьбу здания: в числе основных претендентов на покупку отеля назывались компании, которые уже владеют двумя соседними земельными участками - по адресам Крещатик, 5 и Грушевского, 4б. Ранее были опубликованы планы построить в этом месте огромный 47-этажный гостинично-офисный центр.

Ставки подняты

Несмотря на все опасения и явно заниженную стартовую цену, в итоге «Днепр» был продан за 1,1 млрд. гривен. Цена лота во время торгов выросла в 40 раз, в торгах приняли участие 29 компаний. Покупателем стала малоизвестная компания «Смартленд», обошедшая 28 конкурентов в борьбе за заветный отель. А ведь среди них были и компания Степана Черновецкого, сына бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого, и фонд «Нера» президента федерации бокса Украины Владимира Продивуса, и «Аккордбанк» Даниила Волынца, мужа бывшего министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, и многие другие крупные бизнес-структуры с сильным государственным лобби.

Независимые аналитики прогнозировали финальную цену отеля в районе 400-600 миллионов гривен. Реальность же превзошла все самые смелые опасения, продемонстрировав крайне жесткую конкуренцию за актив в центре столицы.

Темная лошадка Кохановского

Результат торгов всех удивил. А потом удивил ещё раз, когда настоящим покупателем назвал себя Александр Кохановский – основатель знаменитой украинской киберспортивной команды NAVI. Вот что он написал на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация источника сохранены):

«Если честно, то хотел дождаться уже сентября и все анонсировать на презентации нашей Украинской Профессиональной Киберспортивной Ассоциации, но увы. Исходя из текущего информационного фона я чувствую острую необходимость объясниться.

За последние 10 дней в медиаполе мы были российскими бандитами и олигархами, покер-королями и еще много кем. Но давайте по порядку. Несколько лет назад мы задумали большой инфраструктурный киберспортивный проект. Это целая экосистема, которая включает в себя создание современной многофункциональной киберспортивной арены с Всеукраинскими и международными турнирами, Киберспортивной Академии, образовательных проектов и Киберспортивной Ассоциации, объединяющей ключевых игроков рынка – которые будут развивать индустрию и помогать в совершенствовании законодательной базы.

Проект должен был стартовать с постройки арены, но мы изменили свои планы, увидев новую уникальную возможность... Победу в аукционе за отель “Днепр” одержали не российские олигархи, а украинские айтишники. Мы превратим его в первый отель в мире, полностью подготовленный для киберспортивных ивентов. Он будет включать в себя не только атрибуты топового отеля (рестораны, бары, SPA-зоны, и фитнес-центры), но и уникальные киберспортивные элементы: тренировочные зоны, киберспортивную сцену, специальные номера для профессиональных игроков, а также лучший в мире players’ lounge. Когда я говорю “мы”, то имею в виду группу партнеров и инвесторов, которые способны реализовать этот большой проект, первой частью которого стал отель “Днепр”.

Реально уже неделю ржу с проплаченных фейковых статей».

В интервью изданию AIN.ua Кохановский назвал компанию «Смартленд» «одним из партнёров проекта» и указал на её «огромный опыт управления объектами недвижимости». В интервью Youtube-каналу FEDORIV VLOG Кохановский признался, что маржинальность его бизнеса сейчас низкая (с потенциалом огромного роста в будущем), а оборот меньше 10 миллионов долларов. При этом покупка отеля «Днепр» - только первый шаг и часть большого инфраструктурного проекта, в который также войдет большая киберспортивная арена на 10 тысяч человек, которую Кохановский с партнерами собираются построить в центре Киева.

«Следующий шаг – открытие двадцати суперсовременных игровых центров в самых больших городах Украины. Кроме того, в рамках стратегии мы откроем Академию киберспорта, запустим Чемпионат Украины, Кубок Украины, а также школьные и студенческие лиги. Не останется без внимания и образование – кафедры киберспорта будут запущены в ведущих вузах страны» - заявил Кохановский. Деньги на все это дал консорциум инвесторов, привлеченных владельцем «NaVi».

Украина – страна киберспорта

Это уже второй крупный проект такого уровня в сфере киберспорта за последние годы на Украине. Первым было создание украинской студии Maincast. По словам инсайдеров рынка, только покупка части прав на трансляцию турниров обошлась новой студии в 11 миллионов долларов (для сравнения: стоимость прав на Английскую Премьер-лигу – 7 млн евро). Киберспортивные эксперты считают, что эта инвестиция никогда не окупится. Вопрос происхождения денег у украинских киберспортивных проектов висит в воздухе – эксперты считают, что главную роль играют букмекеры и игровые магнаты.

«Российский след»

Несмотря на то, что сам Кохановский заявил, что отель купили украинские айтишники, в прессе появилось множество публикаций на тему потенциальных бенефициаров проекта.

Естественно, предпринимателя сразу же обвинили в связях с российским бизнесом ­– традиционный «последний аргумент» для оспаривания аукциона.

О качестве таких публикаций читателям стоит судить самостоятельно. Например, в одной из них Кохановского обвинили в связях с Алишером Усмановым, ссылаясь на то, что он вошел с ним в один и тот же (!) киберспортивный рейтинг российского Forbes. Достаточно сказать, что ассоциирующийся с Усмановым российский ESforce – прямой конкурент бизнеса Кохановского. Понятно, что громкие имена и «российский след» в статье были использованы исключительно для привлечения внимания к публикации и возбуждения ненависти по отношению к победителю аукциона у той части украинской аудитории, для которой даже намеки на любые отношения участников торгов с россиянами были бы неприемлемыми.

Издание «Наші гроші» зашло с другого конца: оно обнаружило, что в одной из сторонних компаний учредителя «Смартленда» был эстонский игрок в покер Петтери Ванхапелто (и поэтому, видимо, отель будет использоваться как площадка для покера, а вовсе не для киберспорта). Ну а потом вновь пошл в ход «российская карта»: за вторым учредителем «Смартленда» будто бы стоит российский игорный магнат Олег Бойко, владеющий многими лотерейными и игровыми заведениями на Украине.

Если пересмотреть список участников аукциона, то становится понятно, откуда появились те самые «проплаченные фейковые статьи», о которых пишет Кохановский. В борьбе за столь лакомый кусок, которым стал «Днепр», все средства хороши, а уж чёрный пиар до сих пор является один из главных инструментов конкурентной борьбы на Украине – что в политике, что в бизнесе.

В нескольких таких статьях четко проговаривается, что результаты тендера вполне можно отменить, если будет найдет «российский след», а в случае отсутствия оного – «ошибки при подготовке тендерной документации». Борьба за лакомую недвижимость в центре Киева не окончена.

Истинные цели

Конечно, дыма без огня не бывает. Опрошенные нами киберспортивные эксперты в один голос говорят о невозможности окупить киберспортивный отель, а уж идея сделать Украину столицей мирового киберспорта и вовсе выглядит сошедшей со страниц фантастики. Поэтому истинные интересы Кохановского, его партнёров и инвесторов явно простираются дальше, чем виртуальные поля сражений.

Увидим мы в центре Киева казино или мекку для киберспортсменов покажет время. Однако те методы, которыми пользуются его конкуренты, вызывают лишь жалость: домыслы, игра на русофобии и попытки связать никак не связанные между собой факты говорят лишь о том, что победа «украинских айтишников» в приватизационном аукционе была, в общем, заслуженной, а ничего действительно серьёзного на «айтишников» накопать не удалось. Как бы кому-то этого ни хотелось.

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