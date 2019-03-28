Британский ученый создал алкогольный напиток без похмелья
В ближайшем будущем в продаже появятся алкогольные напитки, которые не будут вызывать похмелье. Об этом рассказал профессор Имперского колледжа Лондона и научный сотрудник Хаммерсмитской больницы Дэвид Натт
В ближайшем будущем в продаже появятся алкогольные напитки, которые не будут вызывать похмелье. Об этом рассказал профессор Имперского колледжа Лондона и научный сотрудник Хаммерсмитской больницы Дэвид Натт.
В интервью газете Guardian Дэвид Натт рассказал об изобретении синтетического спирта Alcarelle, который вызывает опьянение, но не приводит к печальным последствиям в виде интоксикации.
Сейчас профессор работает над улучшением вкуса своего продукта, поскольку он «не очень приятный».
По словам Дэвида Натта, беспохмельный алкоголь появится в продаже в течение ближайших пяти лет.