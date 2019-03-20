Крымские города исчезли из приложения «Погода» для iPhone
Разработчики операционной системы для iPhone и iPad удалили из предустановленного приложения «Погода» города республики Крым. Теперь в программе нельзя узнать погоду в Симферополе, Севастополе, Ялте и других городах
Разработчики операционной системы для iPhone и iPad удалили из предустановленного приложения «Погода» города республики Крым. Теперь в программе нельзя узнать погоду в Симферополе, Севастополе, Ялте и других городах. Программа пишет, что поиск не дал результатов.
В российском офисе Apple ситуацию с исчезновением крымских городов из программы «Погода» пока не прокомментировали.
Радиостанция «Говорит Москва» отмечает, что ранее крымские города в приложении значились украинскими, что вызывало возмущение у российских властей. Так, депутат Госдумы Александр Старовойтов высказал мнение, что отсутствие населенных пунктов полуострова на погодной карте Apple может демонстрировать политику американской компании в отношении Крыма (США не признают Крым частью РФ – ред.).
Парламентарий отметил, что корпорация Google по аналогичному вопросу пошла на контракт и обозначила Крым частью РФ для российских пользователей, а для остальных – спорным объектом.