Специалисты NASA сообщили о приближающемся к земле астероиде
По данным NASA, астероид должен пролететь близко от Земли 22 марта. К земному шару небесное тело приблизится на 300 тысяч км, что на 80 тысяч километров меньше, чем расстояние до Луны
Специалисты Центра изучения околоземных объектов NASA сообщили о приближающемся к земле крупном астероиде. Ученые окрестили небесное тело EA2.
По данным NASA, астероид должен пролететь близко от Земли 22 марта. К земному шару небесное тело приблизится на 300 тысяч км, что на 80 тысяч километров меньше, чем расстояние до Луны, сообщает Znak.com.
Диаметр астероида EA2 оценивается в 18-40 метров, а его скорость составляет 5 км в секунду.
Всего специалисты NASA обнаружили более 90% крупных астероидов свыше 1 км в поперечнике, которые потенциально представляют угрозу Земле. Астероид EA2 был открыт в начале марта 2019 года.