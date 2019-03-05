Компания Volvo ограничит скорость своих автомобилей ради спасения жизней
Шведский автопроизводитель сообщил о внесении изменений в технические характеристики своих машин, которые не позволят водителям развивать скорость свыше 180 километров в час. Представитель концерна объяснил такое решение заботой о людях
Шведский автопроизводитель Volvo сообщил о внесении изменений в технические характеристики своих машин, которые не позволят водителям развивать скорость свыше 180 километров в час. Представитель концерна объяснил такое решение заботой о людях.
Скорость движения автомобилей Volvo будет ограничена с 2020 года. «Нет никаких причин, по которым автомобиль должен ехать быстрее 180 километров в час, по крайней мере, не на Volvo. С 2020 года мы введем ограничение скорости для спасения жизней», - говорится в официальном сообщении шведской компании.
В Volvo также сообщили, что специалисты компании занимаются разработкой технологии, которая заставить автомобили придерживаться ограничения скорости около школ и больниц.
По словам главы Volvo Хокана Самуэльссона, в случае ДТП на автомобилях компании будет невозможен летальный исход.