«Роскосмос» отправит в космос туристов по «гагаринскому» маршруту
Российская космическая корпорация подписала договор с американской компанией Space Adventure на организацию полета двух космических туристов на МКС. Полет должен состояться до конца 2021 года
Государственная корпорация «Роскосмос» объявила о начале реализации проекта по отправке космос туристов по маршруту первого в мире космонавта Юрия Гагарина. Напомним, 12 апреля 1961 года Гагарин совершил путешествие вокруг Земли.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что облет земного шара по короткому «гагаринскому» маршруту позволит сократить сроки подготовки к полету космических туристов.
Российская космическая корпорация подписала договор с американской компанией Space Adventure на организацию полета двух космических туристов на МКС. По условиям контракта, полет должен состояться до конца 2021 года.
«Это первый контракт на полет космонавтов-любителей за 10-летний период отсутствия туристов на борту МКС», - написал в Twitter Дмитрий Рогозин.