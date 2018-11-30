Сбербанк подвергся шести кибератакам «беспрецедентной мощности»
Заместитель председателя правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов сообщил, что DDoS-атаки производились с помощью спуфинга (маскировки одной программы под другую) не менее чем со 100 серверов из шести разных стран
Сбербанк за последние двое суток подвергся шести хакерским атакам «беспрецедентной мощности». Кибератаки на серверы госбанка длились около полутора часов.
Заместитель председателя правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов сообщил, что DDoS-атаки производились с помощью спуфинга (маскировки одной программы под другую) не менее чем со 100 серверов из шести разных стран.
Специалисты по кибербезопасности отметили, что хакерская атака осуществлялась очень профессионально, а злоумышленники при этом исследовали уровень защиты банка, что не может не вызывать беспокойство.
В беседе с агентством ТАСС Станислав Кузнецов отметил, что на работу и ресурсы Сбербанка эти кибератаки не повлияли.
«Защита и технологии „Сбербанка“ позволяет успешно отражать подобного рода атаки. Если бы такие атаки были осуществлены на серверы другой компании, последствия могли бы быть значительными», - добавил г-н Кузнецов.