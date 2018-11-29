В правительстве предложили создать мобильное приложение с паспортными данными граждан
Максим Акимов предложил создать мобильное приложение со списком паспортных данных российских граждан которое избавит россиян от необходимости носить с собой паспорт
Фото: miemigration.ru
Вице-премьер Максим Акимов предложил создать мобильное приложение со списком паспортных данных российских граждан. Такое приложение избавит россиян от необходимости носить с собой паспорт.
«Мы сейчас обсуждаем, нужно ли вообще стационарное решение для того, чтобы носить это в кармане», - отметил правительственный чиновник, слова которого приводит ТАСС.
Данная инициатива рассматривается в рамках реализации программы по созданию цифрового паспорта для удостоверения личности граждан при совершении юридических операций.
По словам Максима Акимова, в первой половине 2019 года планируется разработать дизайн-проект новой государственной информационной системы «Мир», которая будет обслуживать цифровой паспорт.