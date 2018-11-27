На дорогах Москвы и Татарстана с 1 декабря начнут испытывать беспилотный транспорт
Дмитрий Медведев подписал постановление, которое разрешает тестировать беспилотный транспорт на дорогах общего пользования. Испытания продлятся до 1 марта 2022 года
Глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, которое разрешает тестировать беспилотный транспорт на дорогах общего пользования. Эксперимент начнется с 1 декабря на дорогах Москвы и республики Татарстан.
В правительстве отметили, что эти испытания дадут толчок в развитии беспилотного транспорта в России.
В ходе эксперимента необходимо будет определить, что является автоматизированной схемой вождения, кто является собственником беспилотного транспортного средства и какая ответственность за нарушения может грозить участникам движения в компании с беспилотными автомобилями, сообщают РИА Новости.
Вице-премьер Максим Акимов сообщил, что испытания продлятся до 1 марта 2022 года. Оценивать ход эксперимента будут специалисты МВД России, Минпромторга, НТИ «Автонет», ассоциации «Глонасс», ФГУП НАМИ и непосредственно владельцы беспилотников.