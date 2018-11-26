Россия лишилась двух из трех спутников наблюдения земной поверхности
Российская гражданская орбитальная группировка лишилась двух из трех спутников дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П». Оба спутника перестали работать из-за «критических» неполадок, которые возникли после запуска
Российская гражданская орбитальная группировка лишилась двух из трех спутников дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П». Оба спутника перестали работать из-за «критических» неполадок, которые возникли после запуска.
Три спутниковых аппарата «Ресурс-П» были запущены в космос в июне 2013 года, декабре 2014 года и марте 2016 года. Аппараты формировали космическую систему для наблюдения земной поверхности в интересах Роскосмоса, Минприроды, Минсельхоза, Росрыболовства, Росгидромета, МЧС и Росреестра.
По данным «Коммерсанта», из-за поломки трех аппаратов в космической группировке остался только один спутник, но он сейчас работает за пределами гарантийного срока (срок службы спутника составляет 5 лет).
Следующие спутники данного типа планируется изготовить не раньше 2019 года. Олин аппарат «Ресурс-П» стоит более 5 млрд рублей.