Меню
Техномир
Здоровье нации в руках Министра здравоохранения Вероники Скворцовой
Техномир
16 ноября 06:35

Хакеры от имени Центробанка атаковали российские банки

Хакерская группа Silence совершила несколько кибератак на российские банки. Злоумышленники от лица Центробанка РФ направили в кредитно-финансовые учреждения письма с вредоносным программным обеспечением. Информации о пострадавших банках и ущербе пока нет

Хакерская группа Silence совершила несколько кибератак на российские банки. Злоумышленники от лица Центробанка РФ направили в кредитно-финансовые учреждения письма с вредоносным программным обеспечением. Информации о пострадавших банках и ущербе пока нет.

Group-IB и «Лаборатория Касперского» сообщили, что киберпреступники подделали адрес отправителя, но при этом не стали использовать SSL-сертификаты для прохождения проверки на подлинность. Письма были направлены от имени ЦБ РФ и стилизованы под официальные документы регулятора.

Эксперты по кибербезопасности считают, что хакеры получили образцы документов ЦБ в результате взлома почтовых ящиков сотрудников банков.

Получателям писем предлагалось распаковать архив, после чего начиналась  загрузка вредоносной программы Silence.Downloader. Такие инструменты используют хакеры из группы Silence, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на данные Group-IB.

Сведений о последствиях данной кибератаки для российских банков пока нет.

Материалы по теме
Центробанк отозвал лицензию у банка «Агросоюз», попавшего под санкции США
ЦБ отобрал лицензии у московского Инкаробанка и Международного банка Санкт-Петербурга
Богатые россияне хранят в отечественных банках только третью часть своих денег
Сейчас на главной
Горячие новости
Бермудские пути
В расследовании говорится, что связанная с Аркадием и Борисом Ротенбергами компания «Стройсервис» в течение нескольких лет была единственным участником тендеров на реконструкцию трамвайных путей в Москве. Всего фирма получила 11 подрядов на общую сумму около 4 млрд рублей
Горячие новости
Instagram-блогеров обяжут регистрироваться в качестве юрлиц и платить налоги
В первую очередь регистрироваться в качестве юрлица придется блогерам с большим количеством подписчиков, которые используют свой аккаунт для рекламы, то есть занимаются предпринимательской деятельностью
Авторская колонка
Заметки узника «Матросской тишины» и «Лефортово»
​Представляем читателю очередную запись дневника главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна из камеры СИЗО
Шестун Александр
Горячие новости
«Все в дом. Все в семью»
По данным муниципального депутата, подконтрольный чиновнику департамент практически «из рук в руки» передал через подрядные контракты выделенные из бюджета 365 млн рублей фирме своих ближайших родственников
Горячие новости
«Правительство разгромлено»
Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признала политически мотивированными задержания и аресты Алексея Навального во время протестных акций. «Выиграли. Полностью. Правительство разгромлено», - написал Алексей Навальный
Горячие новости
Производители и продавцы хлеба договорились о заморозке цен
Производители хлеба и владельцы торговых сетей подписали меморандум о сдерживании цен. Участники соглашения договорились до 1 февраля 2019 года не повышать цены на социально значимые сорта хлеба
Авторская колонка
Ари с нами, пусть ему везет
Я старомоден. Почти так же, как мечта сыграть за сборную России. Сейчас уже можно начинать мечтать об игре в Мировой Суперлиге, даже если ты футболист (у других видов спорта лиги с похожими названиями есть давно), но и за сборную все еще можно.
Уткин Василий
Горячие новости
Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о налоге для самозанятых
С 1 января 2019 года налог будет взиматься в Москве, Московской области, Калужской области и республике Татарстан
Горячие новости
Заморозка цен привела к дефициту
Решение правительства заморозить цены на бензин на уровне июня текущего года привело к возникновению другой проблемы – дефициту топлива на автозаправочных комплексах. Наиболее остро ситуация складывается в сибирских регионах, где сохраняется высокая концентрация независимых АЗС
Горячие новости
Тюмень возглавила рейтинг городов с самыми хорошими дорогами
Рейтинг городов с качественным дорожным покрытием возглавила Тюмень. Далее следуют Набережные Челны, Москва, Кемерово, Новокузнецк, Краснодар, Воронеж, Казань, Тольятти и Пенза
Горячие новости
Российские школьники запустили флешмоб «Путин - вор»
Школьники из разных регионов страны начали флешмоб в поддержку своих «коллег» из поселка Таежный Красноярского края. Учащиеся пишут на классной доске фразу «Путин - вор» и выкладывают в соцсети
Горячие новости
Мэрия Москвы объявила самостроем бизнес-центр West Park
Власти Москвы объявили бизнес-центр West Park на Очаковском шоссе самовольной постройкой. По версии чиновников, у девелоперской компании не было разрешения на строительство, поэтому теперь здание должно быть снесено
Горячие новости
Чиновники «ликвидировали» незаконную свалку с помощью Photoshop
В Саратовской области ответственный за «мусорные» вопросы чиновник отчитался о ликвидации стихийной свалки, подделав фотографии в программе Photoshop. В настоящее время госслужащий уже лишился занимаемой должности
Горячие новости
Пища для депутата
Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн опроверг слухи о «копеечных» ценах в парламентской столовой. В ответ на информацию о том, что в Думе можно поесть «на 60 рублей», народный избранник разместил в Twitter фотографию своего обеда за 253 рубля
Горячие новости
«Аэрофлот» будет использовать биометрический контроль при посадке пассажиров
Авиакомпания «Аэрофлот» планирует с нового года начать использовать биометрический контроль пассажиров во время осуществления посадки на рейс.
Горячие новости
Жительницы Саратова подали в суд на Росгвардию и Минобороны из-за отказа принять их на службу
В Саратове восемь местных жительниц подали в суд на Росгвардию и Минобороны РФ за отказ принять их на военную службу. Женщины хотели служить в спецназе по контракту
Горячие новости
МВД России предложило изменить свидетельство о регистрации автомобиля
МВД России изменит внешний вид и содержание СТС транспортного средства. Нововведения прописаны в проекте приказа «Об идентифицирующих транспортное средство документах»
Горячие новости
Саратовский депутат потребовал повысить прожиточный минимум
Депутат Саратовский облдумы Николай Бондаренко, который пытался месяц питаться на 3,5 тысячи рублей, после своего эксперимента потребовал повысить прожиточный минимум до 20 тысяч рублей