В Голландии после запуска сети 5G погибло более тысячи птиц
Внедрение стандарта мобильной связи 5G в европейских странах оказалось под угрозой. Все дело в том, что волны радиочастотного спектра негативным образом влияют на животных и птиц
Внедрение стандарта мобильной связи 5G в европейских странах оказалось под угрозой. Все дело в том, что волны радиочастотного спектра негативным образом влияют на животных и птиц.
Так, в Голландии после включения базовых станций погибло более тысячи скворцов. Только в парке Гюйгенса в Гааге находили по 40-60 мертвых птиц. Экспертиза показала, что погибшие птицы были полностью здоровыми.
Эксперты полагают, что скворцы погибли из-за того, что длина волны 5G не отличается от длины тела птицы. Специалисты уверяют, что сеть 5G не опасна для живых организмов, которые больше длины волны радиочастотного спектра. Однако после включения станций коровы на фермах вели себя крайне возбужденно и выбивали двери сараев, сообщают «Новые известия».